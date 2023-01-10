https://sputniknews.com.tr/20230110/tbmmnin-en-genc-milletvekili-rumeysa-kadaka-taciz-meclisin-kapisina-dayandi-1065590431.html
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: 'Meclis’in kapısına dayandı'
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: 'Meclis’in kapısına dayandı'
TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak, takıntılı bir adamın mesajlarına maruz kaldı. Meclis kapısına dayanarak Kadak'la ısrarla görüşmek... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T13:37+0300
2023-01-10T13:37+0300
2023-01-10T13:37+0300
politika
rümeysa kadak
politika
milletvekili
taciz
kadına yönelik taciz
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AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, kendisine sürekli mesaj atan ve habersiz şekilde Meclis önüne gelen kişiyi savcılığa şikayet ettiğini belirtti.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Rümeysa Kadak'ın mail adresine bir süre önce Mustafa A. isimli kullanıcıdan mesajlar gelmeye başladı.Mustafa A., mesajlarda, aşık olduğunu ve Rümeysa Kadak'a göndermek için satın aldığı çikolata, çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar da attı. Mustafa A., maillere yanıt verilmemesi üzerine 11 Aralık 2022'de Meclis kapısına giderek, Kadak'la görüşmek istedi.Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek, Rümeysa Kadak'a mesaj atmaya devam etti. Bunun üzerine savcılığa giden Rümeysa Kadak, şüphelinin hareketleri nedeniyle 'korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını' ifade etti.Mustafa A. ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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rümeysa kadak, politika, milletvekili, taciz, kadına yönelik taciz
rümeysa kadak, politika, milletvekili, taciz, kadına yönelik taciz
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: 'Meclis’in kapısına dayandı'
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TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak, takıntılı bir adamın mesajlarına maruz kaldı. Meclis kapısına dayanarak Kadak'la ısrarla görüşmek isteyen Mustafa A., mail ve mesajlarla genç vekili rahatsız etmeye devam ettiği gerekçesiyle savcılığa ihbar edildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, kendisine sürekli mesaj atan ve habersiz şekilde Meclis önüne gelen kişiyi savcılığa şikayet ettiğini belirtti.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine
göre, Rümeysa Kadak'ın mail adresine bir süre önce Mustafa A.
isimli kullanıcıdan mesajlar gelmeye başladı.
Mustafa A., mesajlarda, aşık olduğunu ve Rümeysa Kadak'a göndermek için satın aldığı çikolata, çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar da attı. Mustafa A., maillere yanıt verilmemesi üzerine 11 Aralık 2022'de Meclis kapısına giderek, Kadak'la görüşmek istedi.
Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek, Rümeysa Kadak'a mesaj atmaya devam etti. Bunun üzerine savcılığa giden Rümeysa Kadak, şüphelinin hareketleri nedeniyle 'korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını' ifade etti.
Mustafa A. ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.