https://sputniknews.com.tr/20230110/tbmmnin-en-genc-milletvekili-rumeysa-kadaka-taciz-meclisin-kapisina-dayandi-1065590431.html

TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: 'Meclis’in kapısına dayandı'

TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: 'Meclis’in kapısına dayandı'

TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak, takıntılı bir adamın mesajlarına maruz kaldı. Meclis kapısına dayanarak Kadak'la ısrarla görüşmek... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T13:37+0300

2023-01-10T13:37+0300

2023-01-10T13:37+0300

politika

rümeysa kadak

politika

milletvekili

taciz

kadına yönelik taciz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065590134_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_15ed95e834564125f4ac92800ff1d7a7.jpg

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, kendisine sürekli mesaj atan ve habersiz şekilde Meclis önüne gelen kişiyi savcılığa şikayet ettiğini belirtti.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Rümeysa Kadak'ın mail adresine bir süre önce Mustafa A. isimli kullanıcıdan mesajlar gelmeye başladı.Mustafa A., mesajlarda, aşık olduğunu ve Rümeysa Kadak'a göndermek için satın aldığı çikolata, çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar da attı. Mustafa A., maillere yanıt verilmemesi üzerine 11 Aralık 2022'de Meclis kapısına giderek, Kadak'la görüşmek istedi.Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek, Rümeysa Kadak'a mesaj atmaya devam etti. Bunun üzerine savcılığa giden Rümeysa Kadak, şüphelinin hareketleri nedeniyle 'korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını' ifade etti.Mustafa A. ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/kirsehir-belediyesi-tacizle-suclanan-calisanin-isten-kovuldugunu-duyurdu-1064813544.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rümeysa kadak, politika, milletvekili, taciz, kadına yönelik taciz