Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230110/tbmmnin-en-genc-milletvekili-rumeysa-kadaka-taciz-meclisin-kapisina-dayandi-1065590431.html
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: 'Meclis’in kapısına dayandı'
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: 'Meclis’in kapısına dayandı'
TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak, takıntılı bir adamın mesajlarına maruz kaldı. Meclis kapısına dayanarak Kadak'la ısrarla görüşmek... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T13:37+0300
2023-01-10T13:37+0300
politika
rümeysa kadak
politika
milletvekili
taciz
kadına yönelik taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065590134_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_15ed95e834564125f4ac92800ff1d7a7.jpg
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, kendisine sürekli mesaj atan ve habersiz şekilde Meclis önüne gelen kişiyi savcılığa şikayet ettiğini belirtti.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Rümeysa Kadak'ın mail adresine bir süre önce Mustafa A. isimli kullanıcıdan mesajlar gelmeye başladı.Mustafa A., mesajlarda, aşık olduğunu ve Rümeysa Kadak'a göndermek için satın aldığı çikolata, çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar da attı. Mustafa A., maillere yanıt verilmemesi üzerine 11 Aralık 2022'de Meclis kapısına giderek, Kadak'la görüşmek istedi.Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek, Rümeysa Kadak'a mesaj atmaya devam etti. Bunun üzerine savcılığa giden Rümeysa Kadak, şüphelinin hareketleri nedeniyle 'korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını' ifade etti.Mustafa A. ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221221/kirsehir-belediyesi-tacizle-suclanan-calisanin-isten-kovuldugunu-duyurdu-1064813544.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065590134_218:0:1418:900_1920x0_80_0_0_58b50a9486864e5fb38c7591c99486d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rümeysa kadak, politika, milletvekili, taciz, kadına yönelik taciz
rümeysa kadak, politika, milletvekili, taciz, kadına yönelik taciz

TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: 'Meclis’in kapısına dayandı'

13:37 10.01.2023
© Fotoğraf : Twitter/Rümeysa KadakRümeysa Kadak
Rümeysa Kadak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Fotoğraf : Twitter/Rümeysa Kadak
Abone olTelegram
TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak, takıntılı bir adamın mesajlarına maruz kaldı. Meclis kapısına dayanarak Kadak'la ısrarla görüşmek isteyen Mustafa A., mail ve mesajlarla genç vekili rahatsız etmeye devam ettiği gerekçesiyle savcılığa ihbar edildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, kendisine sürekli mesaj atan ve habersiz şekilde Meclis önüne gelen kişiyi savcılığa şikayet ettiğini belirtti.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Rümeysa Kadak'ın mail adresine bir süre önce Mustafa A. isimli kullanıcıdan mesajlar gelmeye başladı.
Mustafa A., mesajlarda, aşık olduğunu ve Rümeysa Kadak'a göndermek için satın aldığı çikolata, çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar da attı. Mustafa A., maillere yanıt verilmemesi üzerine 11 Aralık 2022'de Meclis kapısına giderek, Kadak'la görüşmek istedi.
Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek, Rümeysa Kadak'a mesaj atmaya devam etti. Bunun üzerine savcılığa giden Rümeysa Kadak, şüphelinin hareketleri nedeniyle 'korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını' ifade etti.
Mustafa A. ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kırşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
TÜRKİYE
Kırşehir Belediyesi, tacizle suçlanan çalışanın işten kovulduğunu duyurdu
21 Aralık 2022, 00:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала