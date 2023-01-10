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https://sputniknews.com.tr/20230110/tatile-geldigi-istanbulda-100-kadinin-etek-alti-fotograflarini-ceken-okul-muduru-tutuklandi-1065580674.html
Tatile geldiği İstanbul’da 100 kadının etek altı fotoğraflarını çeken okul müdürü tutuklandı
Tatile geldiği İstanbul’da 100 kadının etek altı fotoğraflarını çeken okul müdürü tutuklandı
Erzurum'dan İstanbul’a gelen okul müdürü Hakan K. halka açık yerlerde gizlice kadınların etek altı görüntülerini çekti. 100’den fazla kadına ait fotoğraf ve... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T08:57+0300
2023-01-10T08:57+0300
türkiye
istanbul
erzurum
okul müdürü
etek altı çekim
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Erzurum'dan İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K. geçtiğimiz aralık ayı başında dolaşmaya başladı.İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok yeri gezen Hakan K. iddiaya göre cep telefonuyla sokakta, metroda ya da parkta etekli gördüğü kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekti. Hakan K. bu şekilde yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivledi. Kadınları hatırlamak için bir de yöntem geliştiren Hakan K., klasörlere sapıkça isimler koydu.Sabah'ın haberine göre, Hamza E. isimli vatandaşın 16 Aralık'ta olaya tanık olması ve tepki vermesi üzerine Hakan K. gözaltına alındı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Hakan K. "Senelik izin alarak İstanbul'a geldim. Burada bulunduğum süreçte birçok kadının gizlice etek altı fotoğrafını çektim. Bugünse yakalandım" diyerek pişman olduğunu söyledi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanma" suçundan tutuklandı.
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istanbul
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istanbul, erzurum, okul müdürü, etek altı çekim
istanbul, erzurum, okul müdürü, etek altı çekim

Tatile geldiği İstanbul’da 100 kadının etek altı fotoğraflarını çeken okul müdürü tutuklandı

08:57 10.01.2023
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Erzurum'dan İstanbul’a gelen okul müdürü Hakan K. halka açık yerlerde gizlice kadınların etek altı görüntülerini çekti. 100’den fazla kadına ait fotoğraf ve videoyu arşivlediği belirlenen K. tutuklandı.
Erzurum'dan İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K. geçtiğimiz aralık ayı başında dolaşmaya başladı.
İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok yeri gezen Hakan K. iddiaya göre cep telefonuyla sokakta, metroda ya da parkta etekli gördüğü kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekti. Hakan K. bu şekilde yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivledi. Kadınları hatırlamak için bir de yöntem geliştiren Hakan K., klasörlere sapıkça isimler koydu.
Sabah'ın haberine göre, Hamza E. isimli vatandaşın 16 Aralık'ta olaya tanık olması ve tepki vermesi üzerine Hakan K. gözaltına alındı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Hakan K. "Senelik izin alarak İstanbul'a geldim. Burada bulunduğum süreçte birçok kadının gizlice etek altı fotoğrafını çektim. Bugünse yakalandım" diyerek pişman olduğunu söyledi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanma" suçundan tutuklandı.
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