Taksiciler, öldürülen meslektaşları için toplandı

Yüzlerce taksici geçtiğimiz günlerde öldürülen meslektaşları için Fatih'te toplandı.

Geçtiğimiz günlerde taksisine aldığı yolcuların kendi aralarında kavga etmesi üzerine yolcuları uyaran 51 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, başına aldığı darbe ile hayatını kaybetmişti.Yüzlerce taksici, hayatını kaybeden Altun için Fatih’te bir araya geldi. Vatan Caddesi'nde toplanan taksiciler burada bir basın açıklaması yaptı. Sonrasında ise yüzlerce araçlık konvoy ile olayın yaşandığı Pazartekke’ye kadar gittiler ve olay yerine karanfil bıraktılar. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman, yaptığı açıklamada can güvenlikleri için araçlarda kabin olmasını istediklerini ancak İBB yönetiminin bunu dikkate almadığını söyledi.'Can güvenliğimiz için ille de kabinli taksi istiyoruz'Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman, “Meslektaşımız Aydın Altun'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünyanın sayılı metropol şehirlerinden biri olan İstanbul'da kimi taşıdığımızı bilmeden hırlısının gelip darp ettiği, hırsızının gelip gasp ettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, psikopatının da gelip bizi canımızdan ettiği taksicilik mesleğini namusu ve şerefiyle her türlü psikolojik ve ekonomik baskı ve stres altında ömrünü törpüleyerek ekmek mücadelesi veren biz emekçi taksi şoförlerinin daha önce defaten yazılı ve görsel basına ve yetkililere can güvenliğimiz için kabinli araç istiyoruz diye haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar. İBB yönetimine kabinli araç için topladığımız 10 binlerce ıslak imzalı dilekçelerimizi ilettiğimiz halde kaile almadılar. Bu cinayetlerin ne ilk ne de son olacağını düşünüyoruz. Siz değerli basın mensupları aracılığıyla hem kamuoyuna hem de ilgili birimlere tekrar tekrar duyuruyor ve 'yeter artık' diyerek can güvenliğimiz için ille de kabinli taksi istiyoruz” dedi.2 şüpheli tutuklandıSavcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden M.A. ve F.G, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, diğer şüpheli E.N.G'nin ise "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiriyle serbest bırakılmasını istedi.Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan şüpheliler M.A. ve F. G. ifadelerinin ardından tutuklanırken, E.N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.OlayFatih'te dün taksideki yolcular arasında çıkan kavgaya bir süre sonra sürücü Altun da karışmış, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların birbirlerinden davacı ve şikayetçi olması nedeniyle tarafları sağlık raporu almaları için hastaneye götürmek istemişti.Bu sırada fenalaşan ve sağlık ekiplerince başka bir hastaneye sevk edilen Altun, hayatını kaybetmişti.

