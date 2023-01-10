https://sputniknews.com.tr/20230110/spkdan-piyasa-bozucu-eylemlere-iliskin-aciklama-1065606564.html

SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama

SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiğini bildirdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk)

piyasa

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SPK açıklamasında, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

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sermaye piyasası kurulu (spk), piyasa