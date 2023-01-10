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SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı Resmi Gazete’de
SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T04:10+0300
2023-01-10T04:10+0300
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sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
resmi gazete
ödeme
karar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi. Karara göre mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapan personellere her bir saat için 27 Türk Lirası ödenecek.
https://sputniknews.com.tr/20221229/eytde-yapilan-duzenleme-sonrasi-sabah-saatlerinde-sgk-onunde-uzun-kuyruklar-olustu-1065155268.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), resmi gazete, ödeme, karar
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), resmi gazete, ödeme, karar

SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı Resmi Gazete’de

04:10 10.01.2023
© AAPersonel - iş - atama - çalışma
Personel - iş - atama - çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.
Karara göre mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapan personellere her bir saat için 27 Türk Lirası ödenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıkladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan emekli olacağı düzenleme kapsamında emeklilik gününü hesaplatıp durumunu sorgulatmak isteyen yüzlerce vatandaş, SGK Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
TÜRKİYE
EYT'de yapılan düzenleme sonrası sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluştu
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