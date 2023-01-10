https://sputniknews.com.tr/20230110/sgk-calisanlarina-fazla-calisma-ucreti-odenmesi-karari-resmi-gazetede-1065576312.html

SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı Resmi Gazete’de

SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T04:10+0300

2023-01-10T04:10+0300

2023-01-10T04:10+0300

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

resmi gazete

ödeme

karar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi. Karara göre mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapan personellere her bir saat için 27 Türk Lirası ödenecek.

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), resmi gazete, ödeme, karar