https://sputniknews.com.tr/20230110/selvi-kilicdaroglu-altili-masaya-bana-itiraziniz-varsa-aday-yine-bu-masadan-cikmali-dedi-1065582694.html
Selvi: Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya 'Bana itirazınız varsa aday yine bu masadan çıkmalı' dedi
Selvi: Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya 'Bana itirazınız varsa aday yine bu masadan çıkmalı' dedi
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı konusu açılınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı adayı bu masadan... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T10:25+0300
2023-01-10T10:25+0300
2023-01-10T10:25+0300
politika
türkiye
abdulkadir selvi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
6'lı masa
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061880737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53a1a71430c9f5f1ea026bf07fd6e0af.jpg
Selvi, yazısında, bir CHP'linin konuyla ilgili, “'Kemal Bey, 'cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkmalı' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık seçeneğini gündemden düşürdü. Altılı Masa’nın en büyük partisinin lideri olarak oy oranı yüzde 1 olan Ali Babacan’ı örnek vererek aslında kendi adaylığını sağlama aldı” yorumunu yaptığını söyledi.Selvi, CHP’lilerin, “Yüzde 25 oyu olan parti dururken cumhurbaşkanı adayı yüzde 1 oyu olan partiden çıkar mı? Kılıçdaroğlu, aday olur. Ama Kılıçdaroğlu olmasa dahi bir CHP’li aday olur” görüşünde olduğunu belirtti.Hürriyet yazarı, şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061880737_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_11b6d13546b5a4a5b4b81c7cba5adc3e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, abdulkadir selvi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 6'lı masa, kemal kılıçdaroğlu
türkiye, abdulkadir selvi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 6'lı masa, kemal kılıçdaroğlu
Selvi: Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya 'Bana itirazınız varsa aday yine bu masadan çıkmalı' dedi
Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı konusu açılınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkmalı. Ortak aday çıkarmalıyız. Bana itirazınız varsa aday yine bu masadan çıkmalı. Ali Bey, aday olduğunu söyledi” dediğini iddia etti.
Selvi, yazısında
, bir CHP'linin konuyla ilgili, “'Kemal Bey, 'cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkmalı' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık seçeneğini gündemden düşürdü. Altılı Masa’nın en büyük partisinin lideri olarak oy oranı yüzde 1 olan Ali Babacan’ı örnek vererek aslında kendi adaylığını sağlama aldı”
yorumunu yaptığını söyledi.
Selvi, CHP’lilerin, “Yüzde 25 oyu olan parti dururken cumhurbaşkanı adayı yüzde 1 oyu olan partiden çıkar mı? Kılıçdaroğlu, aday olur. Ama Kılıçdaroğlu olmasa dahi bir CHP’li aday olur” görüşünde olduğunu belirtti.
Hürriyet yazarı, şöyle devam etti:
İYİ Partililer ise, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa Ali Babacan değil, Meral Akşener aday olur” diyorlar. Şeytanın avukatlığını yapıp Meral Akşener’in, “Ben başbakan olacağım” dediğini hatırlatıyorum. O zaman da “İYİ Parti dururken, yüzde 1 oyu olan Ali Babacan aday olamaz. Kılıçdaroğlu aday değilse Ali Babacan’ı değil, Meral Hanım’ı işaret etmesi lazım. Eğer 6’lı Masa ittifak ederse Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığından kaçamaz” görüşündeler.
DEVA Partisi’nden Anayasa’dan Türklük tanımını çıkarmak ve Babacan’dan Kürtçe anadili Anayasa’ya koymak gibi öneriler geldikçe İYİ Parti’de rahatsızlık artıyor. “Ali Babacan değil, Meral Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı” sesleri yükseliyor.
Kılıçdaroğlu da giderek İsmet Paşa’ya benzemeye başladı. Kafasında 40 tilki ile dolaşıyor. Ali Babacan’ı örnek göstererek ona iyilik yapmadı. 6’lı Masa’daki bir rakibini İYİ Parti eliyle denklem dışı bıraktı.