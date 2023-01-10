https://sputniknews.com.tr/20230110/selvi-kilicdaroglu-altili-masaya-bana-itiraziniz-varsa-aday-yine-bu-masadan-cikmali-dedi-1065582694.html

Selvi: Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya 'Bana itirazınız varsa aday yine bu masadan çıkmalı' dedi

Selvi: Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya 'Bana itirazınız varsa aday yine bu masadan çıkmalı' dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı konusu açılınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı adayı bu masadan... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T10:25+0300

2023-01-10T10:25+0300

2023-01-10T10:25+0300

politika

türkiye

abdulkadir selvi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

6'lı masa

kemal kılıçdaroğlu

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Selvi, yazısında, bir CHP'linin konuyla ilgili, “'Kemal Bey, 'cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkmalı' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık seçeneğini gündemden düşürdü. Altılı Masa’nın en büyük partisinin lideri olarak oy oranı yüzde 1 olan Ali Babacan’ı örnek vererek aslında kendi adaylığını sağlama aldı” yorumunu yaptığını söyledi.Selvi, CHP’lilerin, “Yüzde 25 oyu olan parti dururken cumhurbaşkanı adayı yüzde 1 oyu olan partiden çıkar mı? Kılıçdaroğlu, aday olur. Ama Kılıçdaroğlu olmasa dahi bir CHP’li aday olur” görüşünde olduğunu belirtti.Hürriyet yazarı, şöyle devam etti:

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türkiye, abdulkadir selvi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 6'lı masa, kemal kılıçdaroğlu