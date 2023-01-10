https://sputniknews.com.tr/20230110/saplantili-hayran-davasinda-aleyna-tilkinin-annesi-dinlendi-1065597643.html

'Saplantılı hayran' davasında Aleyna Tilki'nin annesi dinlendi

'Saplantılı hayran' davasında Aleyna Tilki'nin annesi dinlendi

Aleyna Tilki’nin ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak giren saplantılı hayranının 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T15:54+0300

2023-01-10T15:54+0300

2023-01-10T16:01+0300

aleyna tilki

dava

şikayet

yaşam

anne

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Şarkıcı Aleyna Tilki’nin Üsküdar’da ikamet ettiği siteye 29 Aralık 2021 tarihinde izinsiz şekilde dikenli tellerden atlayarak giren saplantılı hayranı Muhammed Erkam A., ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 25 yaşındaki tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. ve müşteki Aleyna Tilki katılmadı. Müşteki avukatı ve anne Havva Öztel salonda hazır bulundu.‘Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı’Anne Havva Öztel, “Daha önce eve girişimleri oldu. Fiilen tanımıyorum. Evde küçük kızım Ayça vardı, ben Aleyna ile konserdeydim. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı. Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca bu defa duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce sanık tarafından eve bir kaç defa çiçek göndermişti. Bildiğim kadarıyla sanığın sosyal medya tarafından Aleyna’ya sürekli ulaşmaya çatıştığı durumlar da olmuştu. Sanıktan şikayetçiyim” şeklinde konuştu.Oğlunun kendisini cep telefonundan engellediğini söyleyen baba duruşmaya seyirci olarak katıldı.Söz alan müşteki avukatı, “Sanığın sosyal medyadan gönderdiği mesaj ve arkadaşlık isteklerinin ekran görüntülerini de sunacağız. Yüksek güvenlikli siteye telleri aşarak girmesi nedeniyle kişi hakkında uzaklaştırma kararı talep ediyoruz. Müvekkil Aleyna yoğunluğu tarafından katılamamaktadır. Şikayetçiyiz” dedi.Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

https://sputniknews.com.tr/20220915/aleyna-tilkinin-evine-girmeye-calismisti-davaya-iliskin-yeni-gelisme-1061219905.html

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aleyna tilki, dava, şikayet, anne