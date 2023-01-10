https://sputniknews.com.tr/20230110/polonya-ukraynaya-sembolik-sayida-leopard-tanklarini-verebiliriz-1065571843.html

Polonya: Ukrayna’ya sembolik sayıda Leopard tankları verebiliriz

Polonya: Ukrayna’ya sembolik sayıda Leopard tankları verebiliriz

Polonya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jakub Kumoch, Ukrayna’ya sadece sembolik sayıda Leopard tankları verebileceklerini, bu sayının birkaç veya 20-30 olabileceğini... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T00:57+0300

2023-01-10T00:57+0300

2023-01-10T01:12+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

tank

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Radio ZET’e konuşan Kumoch, “Polonya’nın 200-300 tank vereceğini söylemek saçmalık” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya, “geniş koalisyon olmadan” Leopard tanklarını vermek istemediklerini kaydeden Kumoch’un sözlerine göre, böyle bir koalisyonun oluşturulması konusunun değerlendirildiğini belirtti.Polonya’nın ardından Almanya da tek başına Ukrayna’ya tank vermeyi reddetti.The Wall Street Journal, 5 Ocak’ta, bir Polonyalı diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını verme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.

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polonya, ukrayna, tank