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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/polonya-ukraynaya-sembolik-sayida-leopard-tanklarini-verebiliriz-1065571843.html
Polonya: Ukrayna’ya sembolik sayıda Leopard tankları verebiliriz
Polonya: Ukrayna’ya sembolik sayıda Leopard tankları verebiliriz
Polonya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jakub Kumoch, Ukrayna’ya sadece sembolik sayıda Leopard tankları verebileceklerini, bu sayının birkaç veya 20-30 olabileceğini... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T00:57+0300
2023-01-10T01:12+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
tank
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Radio ZET’e konuşan Kumoch, “Polonya’nın 200-300 tank vereceğini söylemek saçmalık” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya, “geniş koalisyon olmadan” Leopard tanklarını vermek istemediklerini kaydeden Kumoch’un sözlerine göre, böyle bir koalisyonun oluşturulması konusunun değerlendirildiğini belirtti.Polonya’nın ardından Almanya da tek başına Ukrayna’ya tank vermeyi reddetti.The Wall Street Journal, 5 Ocak’ta, bir Polonyalı diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını verme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.
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polonya, ukrayna, tank
polonya, ukrayna, tank

Polonya: Ukrayna’ya sembolik sayıda Leopard tankları verebiliriz

00:57 10.01.2023 (güncellendi: 01:12 10.01.2023)
© AP Photo / Mindaugas KulbisAlman Leopard tankı
Alman Leopard tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Polonya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jakub Kumoch, Ukrayna’ya sadece sembolik sayıda Leopard tankları verebileceklerini, bu sayının birkaç veya 20-30 olabileceğini belirtti.
Radio ZET’e konuşan Kumoch, “Polonya’nın 200-300 tank vereceğini söylemek saçmalık” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya, “geniş koalisyon olmadan” Leopard tanklarını vermek istemediklerini kaydeden Kumoch’un sözlerine göre, böyle bir koalisyonun oluşturulması konusunun değerlendirildiğini belirtti.
Polonya’nın ardından Almanya da tek başına Ukrayna’ya tank vermeyi reddetti.
The Wall Street Journal, 5 Ocak’ta, bir Polonyalı diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını verme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.
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