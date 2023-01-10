https://sputniknews.com.tr/20230110/polonya-ukraynaya-sembolik-sayida-leopard-tanklarini-verebiliriz-1065571843.html
Polonya: Ukrayna’ya sembolik sayıda Leopard tankları verebiliriz
Polonya: Ukrayna’ya sembolik sayıda Leopard tankları verebiliriz
Polonya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jakub Kumoch, Ukrayna’ya sadece sembolik sayıda Leopard tankları verebileceklerini, bu sayının birkaç veya 20-30 olabileceğini... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T00:57+0300
2023-01-10T00:57+0300
2023-01-10T01:12+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
tank
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Radio ZET’e konuşan Kumoch, “Polonya’nın 200-300 tank vereceğini söylemek saçmalık” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya, “geniş koalisyon olmadan” Leopard tanklarını vermek istemediklerini kaydeden Kumoch’un sözlerine göre, böyle bir koalisyonun oluşturulması konusunun değerlendirildiğini belirtti.Polonya’nın ardından Almanya da tek başına Ukrayna’ya tank vermeyi reddetti.The Wall Street Journal, 5 Ocak’ta, bir Polonyalı diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını verme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.
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polonya, ukrayna, tank
Polonya: Ukrayna’ya sembolik sayıda Leopard tankları verebiliriz
00:57 10.01.2023 (güncellendi: 01:12 10.01.2023) Abone ol
Polonya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jakub Kumoch, Ukrayna’ya sadece sembolik sayıda Leopard tankları verebileceklerini, bu sayının birkaç veya 20-30 olabileceğini belirtti.
Radio ZET’e konuşan Kumoch, “Polonya’nın 200-300 tank vereceğini söylemek saçmalık” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya, “geniş koalisyon olmadan” Leopard tanklarını vermek istemediklerini kaydeden Kumoch’un sözlerine göre, böyle bir koalisyonun oluşturulması konusunun değerlendirildiğini belirtti.
Polonya’nın ardından Almanya da tek başına Ukrayna’ya tank vermeyi reddetti.
The Wall Street Journal, 5 Ocak’ta, bir Polonyalı diplomatın sözlerine dayandırdığı haberinde, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını verme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.