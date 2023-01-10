https://sputniknews.com.tr/20230110/patrusev-askeri-tehditleri-yok-etmek-icin-guclu-orduya-ve-istihbarat-servislerine-ihtiyacimiz-var-1065589403.html
Patruşev: Askeri tehditleri yok etmek için güçlü orduya ve istihbarat servislerine ihtiyacımız var
Patruşev: Askeri tehditleri yok etmek için güçlü orduya ve istihbarat servislerine ihtiyacımız var
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın kendisine yönelik askeri tehditleri ortadan kaldırmak için güçlü orduya ve istihbarat servislerine... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T13:17+0300
2023-01-10T13:17+0300
2023-01-10T13:17+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nikolay patruşev
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Rus 'Argumentı i Faktı' gazetesine demeç veren Patruşev, ABD'nin 2023 bütçe taslağının yeni savaşlar çıkarılmasının planlandığını gösterdiğini ifade etti.Patruşev, "Federal hükümetin 1.7 trilyon dolar tutarında planlanan harcamalarının yarısı, yani 850 milyar dolardan fazlası savunmaya ayrılıyor. Sadece Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerin sürdürülmesi ve çatışmanın uzatılması için 45 milyar dolar tahsis edilmesi planlanıyor" diye vurguladı.ABD'nin planlarının Rusya için yeni tehditlerin doğması anlamına geleceğinin altını çizen Patruşev, "Yeni askeri tehditlerin ortaya çıktığı koşullarda, Rusya'nın rakiplerinin bizimle savaşabileceklerini akıllarına bile getirmemelerini sağlayacak silahlı kuvvetlere ve istihbarat servislerine sahip olmamız gerekiyor" dedi.Ukrayna'daki olayların Moskova ve Kiev arasında değil, Rusya ile NATO arasındaki cereyan ettiğini söyleyen Patruşev, "Biz Ukrayna'yla savaşmıyoruz, bu nedenle sıradan Ukrayna vatandaşlarından nefret etmemiz söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.Rusya'da yaşayanlar için nefretin birleştirici bir unsur olamayacağını da kaydeden Patruşev, nefret besleyen tarafın Rusya'yı açıkça düşman ilan eden Batılılar olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230108/ukrayna-rusya-cozum-icin-kore-senaryosu-onerebilir--1065518936.html
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rusya, ukrayna, nikolay patruşev
Patruşev: Askeri tehditleri yok etmek için güçlü orduya ve istihbarat servislerine ihtiyacımız var
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın kendisine yönelik askeri tehditleri ortadan kaldırmak için güçlü orduya ve istihbarat servislerine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Rus 'Argumentı i Faktı' gazetesine demeç veren Patruşev, ABD'nin 2023 bütçe taslağının yeni savaşlar çıkarılmasının planlandığını gösterdiğini ifade etti.
Patruşev, "Federal hükümetin 1.7 trilyon dolar tutarında planlanan harcamalarının yarısı, yani 850 milyar dolardan fazlası savunmaya ayrılıyor. Sadece Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerin sürdürülmesi ve çatışmanın uzatılması için 45 milyar dolar tahsis edilmesi planlanıyor" diye vurguladı.
ABD'nin planlarının Rusya için yeni tehditlerin doğması anlamına geleceğinin altını çizen Patruşev, "Yeni askeri tehditlerin ortaya çıktığı koşullarda, Rusya'nın rakiplerinin bizimle savaşabileceklerini akıllarına bile getirmemelerini sağlayacak silahlı kuvvetlere ve istihbarat servislerine sahip olmamız gerekiyor" dedi.
Ukrayna'daki olayların Moskova ve Kiev arasında değil, Rusya ile NATO arasındaki cereyan ettiğini söyleyen Patruşev, "Biz Ukrayna'yla savaşmıyoruz, bu nedenle sıradan Ukrayna vatandaşlarından nefret etmemiz söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
Rusya'da yaşayanlar için nefretin birleştirici bir unsur olamayacağını da kaydeden Patruşev, nefret besleyen tarafın Rusya'yı açıkça düşman ilan eden Batılılar olduğunu da sözlerine ekledi.