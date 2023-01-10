https://sputniknews.com.tr/20230110/ozdag-kendi-adayimizi-cikariyoruz-ittifak-olarak-mansur-yavas-disinda-hicbir-adayi-desteklemiyoruz-1065602595.html

Özdağ: Kendi adayımızı çıkarıyoruz ittifak olarak, Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz

Özdağ: Kendi adayımızı çıkarıyoruz ittifak olarak, Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ittifak olarak kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını belirterek, "Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T18:36+0300

2023-01-10T18:36+0300

2023-01-10T18:36+0300

politika

ümit özdağ

mansur yavaş

ittifak

seçim

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Zafer Partisi lideri Özdağ, Şişli'deki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ümit Özdağ, Türkiye'nin hızla bir seçime doğru yaklaştığını, seçimin yapılması gereken tarihin ise Haziran 2023 olduğunu aktardı.Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasının anayasa açısından mümkün olmadığını savunan Özdağ, "CHP ve İYİ Parti, değişik zamanlarda yaptıkları açıklamalarla Erdoğan'ı mağdur etmemek için 360'ı tamamlayacaklarını ifade ettiler. Biz de bunun üzerine kendi adayını belirlememiş bir Millet İttifakı'nın, Erdoğan'ın Anayasa'yı arkadan dolanma çabasına neden destek olmak istediğini sorduk" diye konuştu.Muhalefetin görevinin "YSK nasıl olsa Erdoğan'ın adaylığını kabul eder, biz o noktaya varmadan Erdoğan'ın adaylığının önünü açalım" demek değil anayasayı savunmak olduğunu söyleyen Özdağ, şöyle devam etti:Özdağ, Suriyelilere, Mısırlılara, Libyalılara, Iraklılara ve Yemenlilere vatandaşlık verildiğini öne sürerek, "Temmuzda, YSK'nın verdiği listeler üzerinden yapmış olduğumuz araştırmada 465 bin Suriye doğumlu seçmen olduğunu gördük. Suriye doğumlu 465 bin seçmen, bu seçimin kaderini değiştirecek oranda yüksek" ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in katıldığı bir programda "Erdoğan açılımı iyi yönetemedi. Seçimlerden sonra İYİ Parti, Kürtler ile oturup 'Siz ne istiyorsunuz? Biz ne istiyoruz?' diye konuşacağız" açıklaması yaptığını anımsatan Özdağ, şunları kaydetti:'Biz kendi adayımızı çıkarıyoruz'Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığına aday göstermemesi durumunda, Zafer Partisi'nin gösterilen adayı destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Özdağ, "Biz kendi adayımızı çıkarıyoruz ittifak olarak. Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz. Başından beri söyledim aday olursa destekliyoruz" yanıtını verdi.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine de değinen Özdağ, "Eğer Türkiye'de bir devlet varsa bu cinayetin bütün sorumluları yargı önüne çıkarlar. Eğer bu cinayetin isimlerini bildiğimiz bütün sorumluları, bugün yargı önüne çıkmazsa Türkiye'de devlet tekrar kurulduğunda muhakkak yargılanırlar" dedi.

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ümit özdağ, mansur yavaş, ittifak, seçim