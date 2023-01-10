Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230110/oyundan-alinan-futbolcu-bicakla-sahaya-girdi-1065570666.html
Oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi
Oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi
Çorum'da 1. Amatör Küme maçında oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan futbolcu, ifade... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T00:18+0300
2023-01-10T00:18+0300
türkiye
çorum
futbolcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065570427_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7eeb138c5158a8f0bb3e2b784760766.jpg
Çorum'da 1. Amatör Küme karşılaşmasında sarı kart gördükten sonra teknik direktör tarafından oyundan alınan bir futbolcu, soyunma odasına gittikten sonra bıçakla sahaya dönerek, rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi.1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilipspor ile Ulukavakspor, dün İskilip Şehit Mikail Kaya Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.İlk yarısı Ulukavakspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında iki rakip futbolcu arasında gerginlik çıkması nedeniyle maçın hakemi iki futbolcuya sarı kart gösterdi.Ulukavakspor teknik heyeti, sarı kart gören futbolcu Kadir Karaköse'yi oyundan alarak, soyunma odasına gönderdi.Karşılaşmanın 57. dakikası oynanırken elinde bıçakla sahaya dönen Karaköse, rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi.Sahada görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Karaköse, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.Karaköse, burada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Karşılaşmanın hakemi ise çıkan olaylardan ötürü maçı tatil etti.
türkiye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065570427_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bd6a5add1ff6ac03b16a39eac1ee1cce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çorum, futbolcu
çorum, futbolcu

Oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi

00:18 10.01.2023
© İHA / BİLAL ARICIÇorum'un İskilip ilçesinde amatör maçta oyundan alınan futbolcu sahaya bıçakla girince maç tatil edildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde amatör maçta oyundan alınan futbolcu sahaya bıçakla girince maç tatil edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© İHA / BİLAL ARICI
Abone olTelegram
Çorum'da 1. Amatör Küme maçında oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan futbolcu, ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Çorum'da 1. Amatör Küme karşılaşmasında sarı kart gördükten sonra teknik direktör tarafından oyundan alınan bir futbolcu, soyunma odasına gittikten sonra bıçakla sahaya dönerek, rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi.
1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilipspor ile Ulukavakspor, dün İskilip Şehit Mikail Kaya Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı Ulukavakspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında iki rakip futbolcu arasında gerginlik çıkması nedeniyle maçın hakemi iki futbolcuya sarı kart gösterdi.
Ulukavakspor teknik heyeti, sarı kart gören futbolcu Kadir Karaköse'yi oyundan alarak, soyunma odasına gönderdi.
Karşılaşmanın 57. dakikası oynanırken elinde bıçakla sahaya dönen Karaköse, rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi.
Sahada görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Karaköse, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Karaköse, burada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Karşılaşmanın hakemi ise çıkan olaylardan ötürü maçı tatil etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала