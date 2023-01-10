https://sputniknews.com.tr/20230110/oyundan-alinan-futbolcu-bicakla-sahaya-girdi-1065570666.html
Oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi
Oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi
Çorum'da 1. Amatör Küme maçında oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan futbolcu, ifade... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T00:18+0300
2023-01-10T00:18+0300
2023-01-10T00:18+0300
türkiye
çorum
futbolcu
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Çorum'da 1. Amatör Küme karşılaşmasında sarı kart gördükten sonra teknik direktör tarafından oyundan alınan bir futbolcu, soyunma odasına gittikten sonra bıçakla sahaya dönerek, rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi.1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilipspor ile Ulukavakspor, dün İskilip Şehit Mikail Kaya Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.İlk yarısı Ulukavakspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında iki rakip futbolcu arasında gerginlik çıkması nedeniyle maçın hakemi iki futbolcuya sarı kart gösterdi.Ulukavakspor teknik heyeti, sarı kart gören futbolcu Kadir Karaköse'yi oyundan alarak, soyunma odasına gönderdi.Karşılaşmanın 57. dakikası oynanırken elinde bıçakla sahaya dönen Karaköse, rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi.Sahada görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Karaköse, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.Karaköse, burada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Karşılaşmanın hakemi ise çıkan olaylardan ötürü maçı tatil etti.
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Oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi
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Çorum'da 1. Amatör Küme maçında oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan futbolcu, ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Çorum'da 1. Amatör Küme karşılaşmasında sarı kart gördükten sonra teknik direktör tarafından oyundan alınan bir futbolcu, soyunma odasına gittikten sonra bıçakla sahaya dönerek, rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi.
1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilipspor ile Ulukavakspor, dün İskilip Şehit Mikail Kaya Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı Ulukavakspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında iki rakip futbolcu arasında gerginlik çıkması nedeniyle maçın hakemi iki futbolcuya sarı kart gösterdi.
Ulukavakspor teknik heyeti, sarı kart gören futbolcu Kadir Karaköse'yi oyundan alarak, soyunma odasına gönderdi.
Karşılaşmanın 57. dakikası oynanırken elinde bıçakla sahaya dönen Karaköse, rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi.
Sahada görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Karaköse, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Karaköse, burada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Karşılaşmanın hakemi ise çıkan olaylardan ötürü maçı tatil etti.