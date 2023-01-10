https://sputniknews.com.tr/20230110/olmeden-kendi-mezarini-yapti-her-gun-gidip-uzerinde-yatiyor-olum-var-olum-1065583330.html
Ölmeden kendi mezarını yaptı, her gün gidip üzerinde yatıyor: 'Ölüm var, ölüm'
Ölmeden kendi mezarını yaptı, her gün gidip üzerinde yatıyor: 'Ölüm var, ölüm'
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi ölümü hatırlamak için hayattayken kendi mezarını yaptırdı. Her gün gidip kendi mezarındaki çiçekleri sulayan vatandaş en... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T10:31+0300
2023-01-10T10:31+0300
2023-01-10T10:31+0300
yaşam
türkiye
bursa
orhangazi
mezar
mezar taşı
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Orhangazi'ye bağlı Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden evli 3 çocuk babası eski futbolcu Ali Aytekin (67) hayattayken kendi mezarını yaptı. Elleriyle inşaa ettiği mezarının üzerine çiçekler eken Aytekin, her gün sulamaya gittiği mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor. Amacının herkese ölümü hatırlatmak olduğunu belirten Ali Aytekin gözşayları içerisinde "Ölüm var, ölüm" derken, "Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz. Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım" diye konuştu. Kendi mezarının başına tabela da koyan Ali Aytekin, tabelaya "Son durak. Mezarlığı ziyaret ettim. Kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey hepsi Fatiha bekliyor” yazdırdı.
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türkiye, bursa, orhangazi, mezar, mezar taşı
türkiye, bursa, orhangazi, mezar, mezar taşı
Ölmeden kendi mezarını yaptı, her gün gidip üzerinde yatıyor: 'Ölüm var, ölüm'
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi ölümü hatırlamak için hayattayken kendi mezarını yaptırdı. Her gün gidip kendi mezarındaki çiçekleri sulayan vatandaş en az bir saat kendi mezarının üzerinde yatıp vakit geçiriyor.
Orhangazi'ye bağlı Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden evli 3 çocuk babası eski futbolcu Ali Aytekin (67) hayattayken kendi mezarını yaptı. Elleriyle inşaa ettiği mezarının üzerine çiçekler eken Aytekin, her gün sulamaya gittiği mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor.
Amacının herkese ölümü hatırlatmak olduğunu belirten Ali Aytekin gözşayları içerisinde "Ölüm var, ölüm" derken, "Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz. Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım" diye konuştu.
Kendi mezarının başına tabela da koyan Ali Aytekin, tabelaya "Son durak. Mezarlığı ziyaret ettim. Kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey hepsi Fatiha bekliyor” yazdırdı.