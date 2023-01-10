'Netanyahu’yu elinde 7 tane sıcak patates tutan ve elleri sürekli yanan bir jonglöre benzetiyorum'

"Şu anda Netanyahu’yu elinde yedi tane sıcak patates tutan ve elleri sürekli yanan bir jonglöre benzetiyorum. Çünkü partnerleri hiç kolay partnerler değil. Bütün geleneksel partnerlerini yine Netanyahu kendi küstürdü. Netanyahu çok aşırı sağda bulunan yeni aktörlere mecbur kalmış durumda. Netanyahu’nun yerinde olmayı hiç istemezdim, çok zor durumda. Bir kişinin herkesi memnun etmesi olanaksız. Herkesi memnun etmek isteseydiniz o zaman dondurmacı olmanız gerekirdi. Netanyahu’nun hükümeti kurma aşamasında Amerikalıların kendisine çizdiği bir kırmızı çizgi vardı ve Netanyahu bunu aşmadı. Savunma bakanlığına ismi kötüye çıkmış radikal siyasi liderlerin getirilmemesi konusunda net bir Amerika talebi vardı. Netanyahu, savunma bakanlığı görevine eski İsrail generallerinden Yoav Galant'ı getirdi. Amerikalılar için kara listede olan Betzalel Smotrich'in atamasını yapmadı. Amerika’yı bir şekilde idare etmeye çalışıyor. Amerika’nın isteklerini de hayata geçiriyor. Ama bunları yaparken Ben-Gvir, Tapınak Dağı'na gitmek isterse, onun önünü kapatacak bir şey yapamaz. Çünkü Ben-Gvir statükoyu ihlal etmiyor. O caminin içine girmeye çalışmıyor ama caminin bulunduğu bahçeye girmesi statükonun ihlali olmuyor. Eğer benim bir Yahudi vatandaşı olarak o bölgeye giriş hakkım varsa, Ben-Gvir'in de var. Aksi halde burada egemenlik sorunsalı ortaya çıkmaya başlıyor. Jonglör mecazını hatırlarsak, Netanyahu bir yandan Amerika’yı mutlu etmeye çalışırken bir yandan da üzüyor. Ben bundan daha iyi bir performans sergileyebileceğini düşünmüyorum. Sonuçta herkes kendisinden şikayet edecektir ama o gemisini bir şekilde yürütüyor. Bu altıncı dönemi. Siyaset bilimi anlamında; barajın bu denli düşük olduğu İsrail’de hükümet kurabilmesi bir siyasi sihirbaz olduğu anlamına geliyor."