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https://sputniknews.com.tr/20230110/muslumenin-annesi-kayinpederinin-kendisine-cinsel-saldirida-bulundugunu-itiraf-etti-1065601440.html
Müslüme’nin annesi, kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti
Müslüme’nin annesi, kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin dava devam ediyor. Anne Selvi Yağal, kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını bu... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T18:14+0300
2023-01-10T18:14+0300
yaşam
mersin
müslüme yağal
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Anne Selvi Yağal, kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.Önceki duruşmalarda Müslüme'nin ablası diğer çocuğu A.Y.'nin DNA raporlarında babasının kayınpederi olduğu iddialarını kabul etmeyip, "Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Bana bir şey yapmadı. DNA raporunu kabul etmiyorum" diyen anne Selvi Yağal, bu kez Hasan Yağal'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.Tarafları dinleyen mahkeme, Müslüme’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar verdi.Mahkeme, dede Hasan Yağal'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.Ne olmuştu?Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. Kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı.22 Kasım'da adliyeye sevk edilen dede Hasan Yağal tutuklandı, diğer tüm aile üyeleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada iddianame hazırlandı. Dede Hasan Yağal hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. (17) hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.
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mersin, müslüme yağal
mersin, müslüme yağal

Müslüme’nin annesi, kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti

18:14 10.01.2023
© DHAMüslüme Yağal'ı
Müslüme Yağal'ı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© DHA
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Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin dava devam ediyor. Anne Selvi Yağal, kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını bu kez kabul etti. Yapılan testte Müslüme'nin ablası ile dedenin DNA örnekleri uyumlu çıkmıştı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Anne Selvi Yağal, kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.
Önceki duruşmalarda Müslüme'nin ablası diğer çocuğu A.Y.'nin DNA raporlarında babasının kayınpederi olduğu iddialarını kabul etmeyip, "Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Bana bir şey yapmadı. DNA raporunu kabul etmiyorum" diyen anne Selvi Yağal, bu kez Hasan Yağal'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.
Tarafları dinleyen mahkeme, Müslüme’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar verdi.
Mahkeme, dede Hasan Yağal'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Ne olmuştu?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. Kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.
Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı.
22 Kasım'da adliyeye sevk edilen dede Hasan Yağal tutuklandı, diğer tüm aile üyeleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada iddianame hazırlandı. Dede Hasan Yağal hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. (17) hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.
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