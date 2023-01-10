https://sputniknews.com.tr/20230110/moskova-ve-tel-aviv-ikili-is-birligini-gorustu-1065606859.html

Moskova ve Tel Aviv ikili işbirliğini görüştü

Moskova ve Tel Aviv ikili işbirliğini görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, İsrail Büyükelçisi Ben Zvi ile ikili işbirliğini görüştü. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T22:23+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunu görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede, İsrail'de kurulan yeni koalisyon hükümeti de dahil olmak üzere, Rus-İsrail çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusundaki güncel konular ele alındı” denildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile telefonda Ukrayna'daki durumun yanı sıra ortak ticari ve ekonomik işbirliğini görüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230110/israilde-eski-basbakan-lapidden-hukumete-otoriter-darbe-suclamasi-1065571244.html

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