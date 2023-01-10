Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230110/mehmet-barlas-devaya-hdpliler-destek-veriyor-secimlere-birlikte-katilacaklarinin-habercisi-1065584538.html
Mehmet Barlas: DEVA'ya HDP'liler destek veriyor, seçimlere birlikte katılacaklarının habercisi
Mehmet Barlas: DEVA'ya HDP'liler destek veriyor, seçimlere birlikte katılacaklarının habercisi
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, HDP ile DEVA Partisi’nin seçimlerde ittifak yapabileceğini öne sürdü. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T11:42+0300
2023-01-10T11:42+0300
politika
deva partisi
hdp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Barlas, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:"Bildiğiniz gibi son dönemde HDP ile DEVA Partisi sahada birlikte çalışıyor. Doğru düzgün bir teşkilatı bulunmayan DEVA Partisi'ne, sahada HDP'liler destek veriyor. Yani tabanda bir HDP-DEVA ittifakı görülüyor. Tabandaki bu ittifak, aslında seçimlere HDP ile DEVA'nın birlikte katılacağının habercisi. Bu yöntemle daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve seçimlerin ikinci tura taşınmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar. Siyasi kulislerde konuşulan da bu."Babacan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "HDP kapatılırsa DEVA’dan seçime girecek" iddiasına yalanlarken şöyle konuşmuştu:"Asılsız bir iddia. Topyekûn yalan. Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız’ diyorsunuz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deva partisi, hdp
deva partisi, hdp

Mehmet Barlas: DEVA'ya HDP'liler destek veriyor, seçimlere birlikte katılacaklarının habercisi

11:42 10.01.2023
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, HDP ile DEVA Partisi’nin seçimlerde ittifak yapabileceğini öne sürdü.
Barlas, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:
"Bildiğiniz gibi son dönemde HDP ile DEVA Partisi sahada birlikte çalışıyor. Doğru düzgün bir teşkilatı bulunmayan DEVA Partisi'ne, sahada HDP'liler destek veriyor. Yani tabanda bir HDP-DEVA ittifakı görülüyor. Tabandaki bu ittifak, aslında seçimlere HDP ile DEVA'nın birlikte katılacağının habercisi. Bu yöntemle daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve seçimlerin ikinci tura taşınmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar. Siyasi kulislerde konuşulan da bu."
Babacan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "HDP kapatılırsa DEVA’dan seçime girecek" iddiasına yalanlarken şöyle konuşmuştu:
"Asılsız bir iddia. Topyekûn yalan. Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız’ diyorsunuz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала