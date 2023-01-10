https://sputniknews.com.tr/20230110/mehmet-barlas-devaya-hdpliler-destek-veriyor-secimlere-birlikte-katilacaklarinin-habercisi-1065584538.html

Mehmet Barlas: DEVA'ya HDP'liler destek veriyor, seçimlere birlikte katılacaklarının habercisi

Mehmet Barlas: DEVA'ya HDP'liler destek veriyor, seçimlere birlikte katılacaklarının habercisi

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, HDP ile DEVA Partisi’nin seçimlerde ittifak yapabileceğini öne sürdü. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T11:42+0300

2023-01-10T11:42+0300

2023-01-10T11:42+0300

politika

deva partisi

hdp

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Barlas, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:"Bildiğiniz gibi son dönemde HDP ile DEVA Partisi sahada birlikte çalışıyor. Doğru düzgün bir teşkilatı bulunmayan DEVA Partisi'ne, sahada HDP'liler destek veriyor. Yani tabanda bir HDP-DEVA ittifakı görülüyor. Tabandaki bu ittifak, aslında seçimlere HDP ile DEVA'nın birlikte katılacağının habercisi. Bu yöntemle daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve seçimlerin ikinci tura taşınmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar. Siyasi kulislerde konuşulan da bu."Babacan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "HDP kapatılırsa DEVA’dan seçime girecek" iddiasına yalanlarken şöyle konuşmuştu:"Asılsız bir iddia. Topyekûn yalan. Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız’ diyorsunuz."

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