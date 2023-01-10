https://sputniknews.com.tr/20230110/marmarayda-teknik-ariza-seferlerde-gecikme-yasaniyor-1065580575.html

Marmaray'da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor

Marmaray'da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor

Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikmelerin yaşandığı bildirildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T08:51+0300

2023-01-10T08:51+0300

2023-01-10T08:54+0300

türkiye

marmaray

teknik arıza

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Marmaray'dan konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli olarak işlemektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

türkiye

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marmaray, teknik arıza