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https://sputniknews.com.tr/20230110/marmarayda-teknik-ariza-seferlerde-gecikme-yasaniyor-1065580575.html
Marmaray'da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmaray'da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikmelerin yaşandığı bildirildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T08:51+0300
2023-01-10T08:54+0300
türkiye
marmaray
teknik arıza
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Marmaray'dan konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli olarak işlemektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
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marmaray, teknik arıza
marmaray, teknik arıza

Marmaray'da teknik arıza: Seferlerde gecikme yaşanıyor

08:51 10.01.2023 (güncellendi: 08:54 10.01.2023)
© AAMarmaray'da, bir günde taşınan 580 bin 560 yolcuyla rekor tazelendi
Marmaray'da, bir günde taşınan 580 bin 560 yolcuyla rekor tazelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikmelerin yaşandığı bildirildi.
Marmaray'dan konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli olarak işlemektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
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