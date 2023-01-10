https://sputniknews.com.tr/20230110/manisada-petrol-heyecani-su-ararken-buldu-1065587759.html

Manisa'da petrol heyecanı: Su ararken buldu

Manisa'da petrol heyecanı: Su ararken buldu

Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T12:49+0300

2023-01-10T12:49+0300

2023-01-10T13:17+0300

yaşam

manisa

petrol

su

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

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Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan inceleme sonucunda yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise çok kaliteli petrol olduğunun ortaya çıkmasının ardından aynı mahallede başka bir kuyuda da petrol izine rastlandı.Yağbasan Mahallesi’nde Hilmi Yılmaz’a ait olan ve 10 yıl önce açıldıktan sonra siyah renkli bir madde çıktığı için kapatılan, ancak dün yine aktif hale getirilen kuyunun 208. metresinde yine yanıcı ve siyah renkli madde ile karşılaşıldı. Yılmaz, toplam derinliği 244 metre olan kuyunun 208'inci metresine geldiklerinde 10 yıl önceki manzaradan farksız bir durumla karşılaştıklarını söyledi.‘208 metrede yine aynı manzara ile karşılaştık’Sondaj kuyusunu üzüm bağını sulamak için yaklaşık 10 yıl önce açtıklarını belirten çiftçi Hilmi Yılmaz, “Bu bölgede 30 dekarlık bir üzüm bağım var. 10 yıl önce artan su ihtiyacı nedeniyle bu bölgeye bir kuyu açtık. O tarihte bu kadar olmasa da yine siyah renkte bir sıvı ile karışık su bulduk. Bu kuyumuzu bir süre kullandıktan sonra üzüm bağında kirlenmeler başladığı için iptal ettik. Üzüm bağıma yakın bir mesafede yer alan havuzdan su ihtiyacını karşılıyorduk. Ancak su zaman içerisinde yetersiz kalmaya başlayınca bu kuyuyu yeniden aktif hale getirmeye karar verdik. 244 metre uzunluğundaki kuyumuza yeniden pompa kuruldu ve 208 metrede yine aynı manzara ile karşılaştık” dedi.Çalışmalar devam ediyorÖte yandan geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yine Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel’e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvıdan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan alınan numune sonucu sıvının 94'ü su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olduğu belirlenmişti.Bu bölgeye yakın bir arazide Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından açılan TPAO YAĞBASAN-1 kuyusunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün, 27 Temmuz tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Petrol Hakkına Müteallik Kararı dahilinde, Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Yağbasan Mahallesi’nde yaklaşık 14 bin metrekarelik alanda Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Yağbasan-1 tespit kuyusu açılması kararı alınmıştı. AR/TPO/K/K20-d3 numaralı ruhsat alanı içerisinde yaklaşık 14 bin metrekarelik alanda, 50 milyon lira bedelli projede sadece petrol kaynağı tespiti yapılacağı, herhangi bir üretim yapılmayacağı, proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edileceği duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220531/manisada-petrol-sevinci-calisma-baslatilacak--1056860577.html

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Manisa'da petrol heyecanı: Su ararken buldu Manisa'da petrol heyecanı: Su ararken buldu 2023-01-10T12:49+0300 true PT1M04S

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manisa, petrol, su, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)