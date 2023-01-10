https://sputniknews.com.tr/20230110/lubnan-hukumeti-bebek-mamasi-icin-verilen-devlet-destegini-kaldirdi-1065606243.html

Lübnan hükümeti, bebek maması için verilen devlet desteğini kaldırdı

Lübnan hükümeti, bebek maması için verilen devlet desteğini kaldırdı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, kaçakçılık ve karaborsa nedeniyle bebek maması için verdikleri devlet desteğinin kaldırıldığını açıkladı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T21:36+0300

2023-01-10T21:36+0300

2023-01-10T21:36+0300

dünya

lübnan

ortadoğu

bebek maması

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Abyad, ekonomik krizin sağlık sektörüne yönelik yansımaları hakkında açıklamalarda bulundu.Devletin, Lübnan'a ithal edilen bebek mamasını sübvanse ettiğini ancak bunun yeni yılda artık geçerli olmadığını belirten Abyad, bu kararın alınma nedeninin, devlet destekli mama kaçakçılığı, karaborsa ve bunun üzerinden para kazananların önüne geçmek olduğunu söyledi.Sübvanse edilen ve 2 ülkeye yetecek kadar ithal edilen mamaların kısa bir süre içerisinde ortadan yok olduğunu kaydeden Abyad, "Bu gelişmenin ardından sübvanseyi kaldırma karar aldık. İlgili firmalar da sübvansenin kaldırılmasından sonra piyasanın ihtiyacı kadar mamayı ithal edebileceklerini bize bildirdiler" dedi.Lübnan'da hükümet, başta yakıt olmak üzere birçok temel ihtiyacı sübvanse edip uygun bir fiyatla vatandaşlara veriyordu.Ancak ekonomik krizin patlak vermesinden bu yana hükümet 2021'den itibaren kademeli bir şekilde yakıt, gıda, ilaç gibi birçok sektöre yönelik sübvanse desteğini çekti.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Haziran 2022'de yaptığı bir açıklamada, Lübnan halkının yüzde 85'inin yoksulluk sınırında bulunduğunu belirtmişti.Dünya Bankası da geçen yıl kasım ayında yayınladığı bir raporunda, ekonomik krizdeki Lübnan'ın mali kaybının 72 milyar doları aştığını ve bunun ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının 3 katına denk olduğunu ifade etmişti.

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lübnan, ortadoğu, bebek maması