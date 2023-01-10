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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/kremlin-medvedevin-turkiyede-abdli-yetkililerle-gorustugu-haberlerini-dogrulamadi---1065593365.html
Kremlin, Medvedev’in Türkiye’de ABD’li yetkililerle görüştüğü haberlerini doğrulamadı
Kremlin, Medvedev’in Türkiye’de ABD’li yetkililerle görüştüğü haberlerini doğrulamadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in dün Türkiye’de ABD’nin eski Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker ve... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T14:09+0300
2023-01-10T14:13+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
victoria nuland
dmitriy medvedev
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev’in, ABD temsilcileri Volker ve Nuland ile dün Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirdiği haberlerini doğrulayıp doğrulayamayacağının sorulması üstüne, “Hayır, doğrulayamam” dedi. Peskov, “Sadece dün sizlere yaptığım çağrıyı doğrulayabilirim: maalesef bazen Telegram kanalları üstünden yayılan yalan haberlerin sayısı gerçek bilgilerin sayısını aşıyor, o nedenle buradan yayılan bilgilere şüpheci yaklaşalım” diye ekledi. Kremlin Sözcüsü dün de Rusya’da yeni bir kısmı seferberlik dalgası yaşanacağı iddiasını içeren bir Telegram haberini sorulması üstüne yalanlamıştı.
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rusya, abd, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, victoria nuland, dmitriy medvedev
rusya, abd, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, victoria nuland, dmitriy medvedev

Kremlin, Medvedev’in Türkiye’de ABD’li yetkililerle görüştüğü haberlerini doğrulamadı

14:09 10.01.2023 (güncellendi: 14:13 10.01.2023)
© SputnikKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in dün Türkiye’de ABD’nin eski Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile bir araya geldiğine ilişkin haberleri doğrulamadı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev’in, ABD temsilcileri Volker ve Nuland ile dün Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirdiği haberlerini doğrulayıp doğrulayamayacağının sorulması üstüne, “Hayır, doğrulayamam” dedi.
Peskov, “Sadece dün sizlere yaptığım çağrıyı doğrulayabilirim: maalesef bazen Telegram kanalları üstünden yayılan yalan haberlerin sayısı gerçek bilgilerin sayısını aşıyor, o nedenle buradan yayılan bilgilere şüpheci yaklaşalım” diye ekledi.
Kremlin Sözcüsü dün de Rusya’da yeni bir kısmı seferberlik dalgası yaşanacağı iddiasını içeren bir Telegram haberini sorulması üstüne yalanlamıştı.
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