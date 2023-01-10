https://sputniknews.com.tr/20230110/kremlin-medvedevin-turkiyede-abdli-yetkililerle-gorustugu-haberlerini-dogrulamadi---1065593365.html

Kremlin, Medvedev’in Türkiye’de ABD’li yetkililerle görüştüğü haberlerini doğrulamadı

Kremlin, Medvedev’in Türkiye’de ABD’li yetkililerle görüştüğü haberlerini doğrulamadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in dün Türkiye’de ABD’nin eski Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker ve... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T14:09+0300

2023-01-10T14:09+0300

2023-01-10T14:13+0300

ukrayna krizi

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abd

türkiye

kremlin

dmitriy peskov

victoria nuland

dmitriy medvedev

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev’in, ABD temsilcileri Volker ve Nuland ile dün Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirdiği haberlerini doğrulayıp doğrulayamayacağının sorulması üstüne, “Hayır, doğrulayamam” dedi. Peskov, “Sadece dün sizlere yaptığım çağrıyı doğrulayabilirim: maalesef bazen Telegram kanalları üstünden yayılan yalan haberlerin sayısı gerçek bilgilerin sayısını aşıyor, o nedenle buradan yayılan bilgilere şüpheci yaklaşalım” diye ekledi. Kremlin Sözcüsü dün de Rusya’da yeni bir kısmı seferberlik dalgası yaşanacağı iddiasını içeren bir Telegram haberini sorulması üstüne yalanlamıştı.

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rusya, abd, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, victoria nuland, dmitriy medvedev