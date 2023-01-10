https://sputniknews.com.tr/20230110/kredili-islem-hacmi-25-kat-yukselerek-2022de-rekor-kirdi-1065580466.html
Kredili işlem hacmi 2.5 kat yükselerek 2022'de rekor kırdı
Kredili işlem hacmi 2.5 kat yükselerek 2022'de rekor kırdı
Kredili işlem hacmi 2022’nin ilk 9 ayında bir önceki yılsonuna göre iki katına çıkarken, kredili işlem yapan yatırımcı sayısı da 36 bine yükseldi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T08:40+0300
2023-01-10T08:40+0300
2023-01-10T08:40+0300
ekonomi
kredi
borsa istanbul
rekor
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Borsa İstanbul, rekorlar yılı olan 2022’de kredili işlemde de zirve yaptı. Kredili işlem yapan yatırımcı sayısı 40 bine, işlem tutarı 28 milyar liraya ulaştı. Yıla sert dalgalanmayla başlayan borsada ‘kredi tamamlama’ çağrıları kaynaklı satışların da etkisi var.Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre yüksek enflasyon döneminin tartışmasız en çok ilgi gören yatırım aracı Borsa İstanbul oldu. 2022, sadece TL ve dolar bazında rekorların kırıldığı bir yıl olmakla kalmadı, 1.4 milyona ulaşan yeni yatırımcısıyla da tarihi bir yıl olarak kayıtlara geçti. Rekorlar yılı olan 2022’de kredili işlem hacmi de dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 2022 yılı 9 aylık verilerine göre kredili işlem, yani kendi parasıyla değil aracı kurumlardan aldığı kredi ile işlem yapanların oluşturduğu hacim 22 milyar liraya ulaştı. Bu tutar, 2021 yılının neredeyse iki katına işaret ediyor. TSPB verilerine göre 2018 yılında kredili işlem hacmi 1.8 milyar lira iken, bu tutar 2019 yılında 2.8 milyar liraya yükseldi. 2020 yılında pandemiyle birlikte borsaya olan ilginin artmasıyla kredili işlem hacmi de 6.8 milyar liraya ulaşırken, 2021 yılında halka arzların da etkisiyle 11.4 milyar liralık kredili işlem hacmi kaydedildi. 2022 yılı ise kredili işlem hacmi bakımından tüm yılları geride bıraktı. Ekonomi gazetesinin piyasa uzmanlarından aldığı bilgiye göre kredili işlem hacmi 2022 sonunda 28 milyar liraya çıktı. Yani bir önceki yılın 2.5 katına yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/kamu-bankalarindan-yeni-kredi-paketi-1065321007.html
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kredi, borsa istanbul, rekor
kredi, borsa istanbul, rekor
Kredili işlem hacmi 2.5 kat yükselerek 2022'de rekor kırdı
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Kredili işlem hacmi 2022’nin ilk 9 ayında bir önceki yılsonuna göre iki katına çıkarken, kredili işlem yapan yatırımcı sayısı da 36 bine yükseldi.
Borsa İstanbul, rekorlar yılı olan 2022’de kredili işlemde de zirve yaptı. Kredili işlem yapan yatırımcı sayısı 40 bine, işlem tutarı 28 milyar liraya ulaştı. Yıla sert dalgalanmayla başlayan borsada ‘kredi tamamlama’ çağrıları kaynaklı satışların da etkisi var.
Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan
'ın haberine
göre yüksek enflasyon döneminin tartışmasız en çok ilgi gören yatırım aracı Borsa İstanbul oldu. 2022, sadece TL ve dolar bazında rekorların kırıldığı bir yıl olmakla kalmadı, 1.4 milyona ulaşan yeni yatırımcısıyla da tarihi bir yıl olarak kayıtlara geçti.
Rekorlar yılı olan 2022’de kredili işlem hacmi de dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 2022 yılı 9 aylık verilerine göre kredili işlem, yani kendi parasıyla değil aracı kurumlardan aldığı kredi ile işlem yapanların oluşturduğu hacim 22 milyar liraya ulaştı. Bu tutar, 2021 yılının neredeyse iki katına işaret ediyor. TSPB verilerine göre 2018 yılında kredili işlem hacmi 1.8 milyar lira iken, bu tutar 2019 yılında 2.8 milyar liraya yükseldi.
2020 yılında pandemiyle birlikte borsaya olan ilginin artmasıyla kredili işlem hacmi de 6.8 milyar liraya ulaşırken, 2021 yılında halka arzların da etkisiyle 11.4 milyar liralık kredili işlem hacmi kaydedildi. 2022 yılı ise kredili işlem hacmi bakımından tüm yılları geride bıraktı. Ekonomi gazetesinin piyasa uzmanlarından aldığı bilgiye göre kredili işlem hacmi 2022 sonunda 28 milyar liraya çıktı. Yani bir önceki yılın 2.5 katına yükseldi.