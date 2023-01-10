https://sputniknews.com.tr/20230110/kilicdaroglu-sarayin-zalim-duzeni-yuzunden-insanlarimizin-ev-sahibi-olmasi-hayal-oldu-1065587302.html

Kılıçdaroğlu: 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz

Kılıçdaroğlu: 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T12:53+0300

2023-01-10T12:53+0300

2023-01-10T13:03+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

konut

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Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde yabancılar yönelik konut satışının 5 yıllığına kaldırılacağını açıkladı.Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır." ifadelerini kullandı.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), konut