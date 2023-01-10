https://sputniknews.com.tr/20230110/kilicdaroglu-sarayin-zalim-duzeni-yuzunden-insanlarimizin-ev-sahibi-olmasi-hayal-oldu-1065587302.html
Kılıçdaroğlu: 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz
Kılıçdaroğlu: 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T12:53+0300
2023-01-10T12:53+0300
2023-01-10T13:03+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
konut
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Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde yabancılar yönelik konut satışının 5 yıllığına kaldırılacağını açıkladı.Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır." ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), konut
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), konut
Kılıçdaroğlu: 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz
12:53 10.01.2023 (güncellendi: 13:03 10.01.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak" dedi.
Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde yabancılar yönelik konut satışının 5 yıllığına kaldırılacağını açıkladı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır." ifadelerini kullandı.