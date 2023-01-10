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Kılıçdaroğlu: Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir
Kılıçdaroğlu: Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir" dedi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T13:43+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm
kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm

Kılıçdaroğlu: Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir

13:43 10.01.2023 (güncellendi: 14:27 10.01.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz.
CHP'li milletvekillerinin, ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz.
Kalemini satmayan namuslu bütün gazetecilere hepimizin teşekkür borcu var.
Sözleşmeli uzman çavuş olmaz. Hepiniz kadronuzu alacaksınız.
Ne kadar büyük haksızlıkla karşılaştığınızın farkındayım ama sükûnetimizi koruyacağız.
Bu memlekette huzur var mı ya?
TÜİK'in önüne gitmiştim. Kıyameti kopardılar. İşçiye memura dula yetime sesleniyorum, siyaseti sizin için yapıyorum.
Malum beyefendi tank palet fabrikasına gitti. Erdoğan bildiğimiz Erdoğan. O makamın ne kadar önemli olduğunun farkında değil. O makam, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Zavallı kendi trolü oldu. Devletin çürüdüğünü dün gösterdi. Yalanını küfrünü alkışlayan kurmay askerler. Askerin beni alkışlamasını asla istemem ama yalan söyleyeni alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü ora gördüm.
Unutmayın bol apoletli Ortadoğu askerleri cepheden kaçtılar. Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir.
Biz değiştik, biz halkın partisiyiz.
Yanında cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Yanındaki gençler de mafyacılık oynamaya başladı. Bir şehit var ortada, kanı yerde kalmayacak. Çık istediğin kadar bağır. CHP'de ciddi bir ülkücü varlığı var. Biz Sinan'ın kızlarına adaleti getireceğiz. Tank paleti Katarlılar'a teslim ettiniz biz şanlı ordumuza teslim edeceğiz ülkücülerle beraber.
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