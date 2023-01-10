Kılıçdaroğlu: Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir

Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz.

CHP'li milletvekillerinin, ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. CHP'li milletvekillerinin, ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz.

Kalemini satmayan namuslu bütün gazetecilere hepimizin teşekkür borcu var. Kalemini satmayan namuslu bütün gazetecilere hepimizin teşekkür borcu var.

Sözleşmeli uzman çavuş olmaz. Hepiniz kadronuzu alacaksınız. Sözleşmeli uzman çavuş olmaz. Hepiniz kadronuzu alacaksınız.

Ne kadar büyük haksızlıkla karşılaştığınızın farkındayım ama sükûnetimizi koruyacağız. Ne kadar büyük haksızlıkla karşılaştığınızın farkındayım ama sükûnetimizi koruyacağız.

Bu memlekette huzur var mı ya? Bu memlekette huzur var mı ya?

TÜİK'in önüne gitmiştim. Kıyameti kopardılar. İşçiye memura dula yetime sesleniyorum, siyaseti sizin için yapıyorum. TÜİK'in önüne gitmiştim. Kıyameti kopardılar. İşçiye memura dula yetime sesleniyorum, siyaseti sizin için yapıyorum.

Malum beyefendi tank palet fabrikasına gitti. Erdoğan bildiğimiz Erdoğan. O makamın ne kadar önemli olduğunun farkında değil. O makam, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Zavallı kendi trolü oldu. Devletin çürüdüğünü dün gösterdi. Yalanını küfrünü alkışlayan kurmay askerler. Askerin beni alkışlamasını asla istemem ama yalan söyleyeni alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü ora gördüm. Malum beyefendi tank palet fabrikasına gitti. Erdoğan bildiğimiz Erdoğan. O makamın ne kadar önemli olduğunun farkında değil. O makam, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Zavallı kendi trolü oldu. Devletin çürüdüğünü dün gösterdi. Yalanını küfrünü alkışlayan kurmay askerler. Askerin beni alkışlamasını asla istemem ama yalan söyleyeni alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü ora gördüm.

Unutmayın bol apoletli Ortadoğu askerleri cepheden kaçtılar. Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Unutmayın bol apoletli Ortadoğu askerleri cepheden kaçtılar. Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir.

Biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz değiştik, biz halkın partisiyiz.