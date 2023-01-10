https://sputniknews.com.tr/20230110/kaz-daglarinda-orman-yangini-1065579425.html
Kaz Dağları'nda orman yangını
Kaz Dağları'nda orman yangını
Kaz Dağları'nın Çanakkale Bayramiç sınırlarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T07:14+0300
2023-01-10T07:14+0300
2023-01-10T07:14+0300
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fotoğraf
çanakkale
bayramiç
kazdağları
kaz dağları
yangın
orman yangını
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Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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fotoğraf, çanakkale, bayramiç, kazdağları, kaz dağları, yangın, orman yangını, фото
fotoğraf, çanakkale, bayramiç, kazdağları, kaz dağları, yangın, orman yangını, фото
Kaz Dağları'nda orman yangını
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Kaz Dağları'nın Çanakkale Bayramiç sınırlarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
© AA / Burak Akay
Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
© AA
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.
© AA
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
© AA
Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.
Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.
© AA
Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.
Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.