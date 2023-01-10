https://sputniknews.com.tr/20230110/kayip-elnare-kizmaza-tecavuz-ettigi-iddiasiyla-dna-ornegi-alinan-80-yasindaki-adam-intihar-etti-1065585103.html
Kayıp Elnare Kızmaz’a tecavüz ettiği iddiasıyla DNA örneği alınan 80 yaşındaki adam intihar etti
Kayıp Elnare Kızmaz’a tecavüz ettiği iddiasıyla DNA örneği alınan 80 yaşındaki adam intihar etti
Balıkesir'de kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz’ı istismar ettiği iddiası ile DNA örneği alınan kişilerden 80 yaşındaki Seyfettin Kara, intihar... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T11:48+0300
2023-01-10T11:48+0300
2023-01-10T11:53+0300
türkiye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
kayıp
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
tecavüz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065584959_20:0:632:344_1920x0_80_0_0_80ffafa6054e09d1b8e9356256e659e9.jpg
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen iddialara göre 22 Kasım tarihinde Balıkesir'de sırra kadem basan Elnare Kızmaz'ın kardeşi Aynure, kız kardeşinin şüpheli kaybıyla ilgili yardım istedi.Babasının bir erkeğe, o erkeğin ise yıllarca başka erkeklere para karşılığında sattığı Elnare Kızmaz, zihinsel engeli yüzünden hiçbir şeyden habersiz yıllarca bu işkenceye maruz kaldı. 2 çocuk annesi kadın, evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Elnare Kızmaz’ın kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldığı da iddialar arasında yer alıyor. Kızmaz'ın köydeki en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı ve bazı erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı iddia edildi.Kız kardeş Aynure, Elnare hakkında "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.Haklarında Kızmaz’ı istismar ettiği yönünde iddialar bulunan çok sayıda köylüden DNA örneği alındı. Elnare'ye tecavüz ettiği iddia edilen ve DNA örnekleri eşleşen 65 yaşındaki Muzaffer Deniz'in tutuklandığı açıklandı.Ardından, DNA örneği alınan kişiler arasında yer alan 80 yaşındaki Seyfettin Kara, örneklerin uyuşup uyuşmayacağını gösterecek sonuç henüz açıklanmadan intihar ederek hayatına son verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065584959_96:0:555:344_1920x0_80_0_0_7215be644ce1f94793b0edcae26cc966.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, kayıp, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, tecavüz
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, kayıp, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, tecavüz
Kayıp Elnare Kızmaz’a tecavüz ettiği iddiasıyla DNA örneği alınan 80 yaşındaki adam intihar etti
11:48 10.01.2023 (güncellendi: 11:53 10.01.2023) Abone ol
Balıkesir'de kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz’ı istismar ettiği iddiası ile DNA örneği alınan kişilerden 80 yaşındaki Seyfettin Kara, intihar ederek hayatına son verdi.
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen iddialara göre 22 Kasım tarihinde Balıkesir'de sırra kadem basan Elnare Kızmaz'ın kardeşi Aynure, kız kardeşinin şüpheli kaybıyla ilgili yardım istedi.
Babasının bir erkeğe, o erkeğin ise yıllarca başka erkeklere para karşılığında sattığı Elnare Kızmaz, zihinsel engeli yüzünden hiçbir şeyden habersiz yıllarca bu işkenceye maruz kaldı. 2 çocuk annesi kadın, evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.
Elnare Kızmaz’ın kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldığı da iddialar arasında yer alıyor. Kızmaz'ın köydeki en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı ve bazı erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı iddia edildi.
Kız kardeş Aynure, Elnare hakkında "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.
Haklarında Kızmaz’ı istismar ettiği yönünde iddialar bulunan çok sayıda köylüden DNA örneği alındı.
Elnare'ye tecavüz ettiği iddia edilen ve DNA örnekleri eşleşen 65 yaşındaki Muzaffer Deniz'in tutuklandığı açıklandı.
Ardından, DNA örneği alınan kişiler arasında yer alan 80 yaşındaki Seyfettin Kara, örneklerin uyuşup uyuşmayacağını gösterecek sonuç henüz açıklanmadan intihar ederek hayatına son verdi.