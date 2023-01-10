https://sputniknews.com.tr/20230110/kayip-elnare-kizmaza-tecavuz-ettigi-iddiasiyla-dna-ornegi-alinan-80-yasindaki-adam-intihar-etti-1065585103.html

Kayıp Elnare Kızmaz’a tecavüz ettiği iddiasıyla DNA örneği alınan 80 yaşındaki adam intihar etti

Kayıp Elnare Kızmaz’a tecavüz ettiği iddiasıyla DNA örneği alınan 80 yaşındaki adam intihar etti

Balıkesir'de kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz’ı istismar ettiği iddiası ile DNA örneği alınan kişilerden 80 yaşındaki Seyfettin Kara, intihar... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T11:48+0300

2023-01-10T11:48+0300

2023-01-10T11:53+0300

türkiye

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

kayıp

kadın

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

tecavüz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065584959_20:0:632:344_1920x0_80_0_0_80ffafa6054e09d1b8e9356256e659e9.jpg

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen iddialara göre 22 Kasım tarihinde Balıkesir'de sırra kadem basan Elnare Kızmaz'ın kardeşi Aynure, kız kardeşinin şüpheli kaybıyla ilgili yardım istedi.Babasının bir erkeğe, o erkeğin ise yıllarca başka erkeklere para karşılığında sattığı Elnare Kızmaz, zihinsel engeli yüzünden hiçbir şeyden habersiz yıllarca bu işkenceye maruz kaldı. 2 çocuk annesi kadın, evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Elnare Kızmaz’ın kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldığı da iddialar arasında yer alıyor. Kızmaz'ın köydeki en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı ve bazı erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı iddia edildi.Kız kardeş Aynure, Elnare hakkında "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.Haklarında Kızmaz’ı istismar ettiği yönünde iddialar bulunan çok sayıda köylüden DNA örneği alındı. Elnare'ye tecavüz ettiği iddia edilen ve DNA örnekleri eşleşen 65 yaşındaki Muzaffer Deniz'in tutuklandığı açıklandı.Ardından, DNA örneği alınan kişiler arasında yer alan 80 yaşındaki Seyfettin Kara, örneklerin uyuşup uyuşmayacağını gösterecek sonuç henüz açıklanmadan intihar ederek hayatına son verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, kayıp, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, tecavüz