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İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul polisi, Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde başlatılan... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T18:02+0300
2023-01-10T18:02+0300
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stanbul’da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları ağlarına düşürüp çeşitli bahanelerle paralarını aldıktan sonra dolandıran bir şebekeye operasyon düzenlendi.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre soruşturma 3 ay önce başladı. Gelen şikayetler üzerine savcılığın talimatı üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları kandırarak dolandıran bir şebeke tespit edildi.Yapılan çalışmalarda şüphelilerin devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin ‘Call center’ kurarak kendilerine kurban buldukları onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından savcılığın talimatı üzerine operasyon düzenlendi.Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde başlanan operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yaklaşık 200 şikayetçi olduğu belirlendi.Gözaltına alınanların kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konuldu. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliyle birlikte son model Ferrari marka bir otomobile de el konuldu. El konulan otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getiriliyor. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla 24 lüks ev aldıkları öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.
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İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 110 gözaltı

18:02 10.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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İstanbul polisi, Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlarda 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte aralarında son model marka araçların bulunduğu birçok otomobile el konuldu.
stanbul’da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları ağlarına düşürüp çeşitli bahanelerle paralarını aldıktan sonra dolandıran bir şebekeye operasyon düzenlendi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre soruşturma 3 ay önce başladı. Gelen şikayetler üzerine savcılığın talimatı üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları kandırarak dolandıran bir şebeke tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin ‘Call center’ kurarak kendilerine kurban buldukları onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından savcılığın talimatı üzerine operasyon düzenlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde başlanan operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yaklaşık 200 şikayetçi olduğu belirlendi.
Gözaltına alınanların kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konuldu. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliyle birlikte son model Ferrari marka bir otomobile de el konuldu. El konulan otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getiriliyor. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla 24 lüks ev aldıkları öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.
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