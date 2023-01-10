https://sputniknews.com.tr/20230110/istanbul-emniyetinden-derbi-sonrasi-bicakli-saldiri-haberiyle-ilgili-aciklama-1065571412.html
İstanbul Emniyeti'nden 'Derbi sonrası bıçaklı saldırı' haberiyle ilgili açıklama
İstanbul Emniyeti'nden 'Derbi sonrası bıçaklı saldırı' haberiyle ilgili açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9 Ocak'ta bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan 'Derbi sonrası bıçaklı saldırı' içerikli haber ve... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T00:55+0300
2023-01-10T00:55+0300
2023-01-10T00:55+0300
türkiye
istanbul
derbi
bıçaklı saldırı
darp
galatasaray
fenerbahçe
istanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyeti, 'Derbi sonrası bıçaklı saldırı' haberiyle ilgili açıklama yayımladı.Saldırının maçla ilgili olmadığı, şüpheli ile maktul arasında husumet olduğu belirtilen açıklamada, olayın 8 Ocak'ta Zeytinburnu'nun Çırpıcı Mahallesi'nde B.V'nin (28) M.T'yi (35) darp etmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230109/galatasaray-derbi-sonrasi-soyunma-odasindan-sevinc-goruntulerini-paylasti-1065537423.html
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istanbul, derbi, bıçaklı saldırı, darp, galatasaray, fenerbahçe, istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul, derbi, bıçaklı saldırı, darp, galatasaray, fenerbahçe, istanbul emniyet müdürlüğü
İstanbul Emniyeti'nden 'Derbi sonrası bıçaklı saldırı' haberiyle ilgili açıklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9 Ocak'ta bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan 'Derbi sonrası bıçaklı saldırı' içerikli haber ve görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Emniyeti, 'Derbi sonrası bıçaklı saldırı' haberiyle ilgili açıklama yayımladı.
Saldırının maçla ilgili olmadığı, şüpheli ile maktul arasında husumet olduğu belirtilen açıklamada, olayın 8 Ocak'ta Zeytinburnu'nun Çırpıcı Mahallesi'nde B.V'nin (28) M.T'yi (35) darp etmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan araştırmalarda, iki şahsın da arkadaş oldukları ve aynı takımı destekledikleri öğrenilmiş, olay saatinde alkollü olduğu belirlenen şüpheli şahsın mağduru darbettiği ve olayın Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgisi bulunmadığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır."