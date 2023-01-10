İSKİ'den 'İstanbul'un 3.5 aylık suyu bulunduğu' iddiasına yanıt: Kısa dönemde problem yaşanmayacak

"Önceki seneler dikkate alındığında 2020 yılında su ihtiyacının yüzde 55'i, 2021 yılında yüzde 72'si ve 2022 yılında ise yüzde 42'si regülatörlerden temin edilmiştir. Ayrıca İstanbul'un su kaynakları farklı yağış bölgelerinde yer almakta olup kesintisiz su temininin sağlanması için gerekli çalışmalar ile ilave yatırımlara aralıksız devam edilmektedir. Ocak ayı içinde devreye alınması planlanan Melen 3 Terfi Merkezi ile de İstanbul'a günlük 735 bin metreküp ilave su sağlayabilecek bir sistem çalışmaya başlayacaktır. Sonuç olarak, İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağının altını bir kez daha çiziyor, başta 16 milyon hemşerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyuruyoruz."