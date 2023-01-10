https://sputniknews.com.tr/20230110/hollandada-enflasyon-yuzde-10a-cikarak-47-yilin-zirvesine-ulasti-1065584431.html
Hollanda'da enflasyon yüzde 10'a çıkarak 47 yılın zirvesine ulaştı
Hollanda'da enflasyon yüzde 10'a çıkarak 47 yılın zirvesine ulaştı
Hollanda'da 2021'de yüzde 2.7 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 10'a çıkarak 1975'ten bu yana en yüksek seviyeye... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T11:40+0300
2023-01-10T11:40+0300
2023-01-10T11:40+0300
avrupa'da enerji krizi
hollanda
enflasyon
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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin 2022 yılı enflasyon verilerini açıkladı.Buna göre, 2021'de yüzde 2.7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon, 2022'de yıllık bazda 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.Enflasyonun 2022'deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.Hollanda'da enerji fiyatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 114 artış kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230110/tokyoda-enflasyon-artisi-son-40-yilin-rekorunu-kirdi-yuzde-4-1065579730.html
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hollanda, enflasyon
Hollanda'da enflasyon yüzde 10'a çıkarak 47 yılın zirvesine ulaştı
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Hollanda'da 2021'de yüzde 2.7 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 10'a çıkarak 1975'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin 2022 yılı enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, 2021'de yüzde 2.7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon, 2022'de yıllık bazda 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
Enflasyonun 2022'deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.
Hollanda'da enerji fiyatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 114 artış kaydetti.