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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/hollandada-enflasyon-yuzde-10a-cikarak-47-yilin-zirvesine-ulasti-1065584431.html
Hollanda'da enflasyon yüzde 10'a çıkarak 47 yılın zirvesine ulaştı
Hollanda'da enflasyon yüzde 10'a çıkarak 47 yılın zirvesine ulaştı
Hollanda'da 2021'de yüzde 2.7 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 10'a çıkarak 1975'ten bu yana en yüksek seviyeye... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T11:40+0300
2023-01-10T11:40+0300
avrupa'da enerji krizi
hollanda
enflasyon
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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin 2022 yılı enflasyon verilerini açıkladı.Buna göre, 2021'de yüzde 2.7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon, 2022'de yıllık bazda 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.Enflasyonun 2022'deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.Hollanda'da enerji fiyatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 114 artış kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230110/tokyoda-enflasyon-artisi-son-40-yilin-rekorunu-kirdi-yuzde-4-1065579730.html
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hollanda, enflasyon
hollanda, enflasyon

Hollanda'da enflasyon yüzde 10'a çıkarak 47 yılın zirvesine ulaştı

11:40 10.01.2023
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© İHA
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Hollanda'da 2021'de yüzde 2.7 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 10'a çıkarak 1975'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin 2022 yılı enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, 2021'de yüzde 2.7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon, 2022'de yıllık bazda 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
Enflasyonun 2022'deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.
Hollanda'da enerji fiyatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 114 artış kaydetti.
Japonya, çarşı, pazar, market, alışveriş, enflasyon, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
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