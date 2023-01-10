https://sputniknews.com.tr/20230110/hdpli-cepni-aday-cikartmaktan-daha-dogal-hicbir-sey-yok-partimizin-cok-esasli-cozum-onerileri-var-1065598980.html

HDP’li Çepni: Aday çıkartmaktan daha doğal hiçbir şey yok, partimizin çok esaslı çözüm önerileri var

HDP’li Çepni: Aday çıkartmaktan daha doğal hiçbir şey yok, partimizin çok esaslı çözüm önerileri var

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, “Aday çıkartmaktan daha doğal hiçbir şey yok. Partimizin çok esaslı çözüm önerileri var. HDP Haziran 2015 seçimlerinde tüm... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T16:20+0300

2023-01-10T16:20+0300

2023-01-10T16:20+0300

seyir hali

radyo

halkların demokratik partisi (hdp)

seçim

ak parti

millet ittifakı

murat çepni

anayasa değişikliği

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HDP’li Çepni: Aday çıkartmaktan daha doğal hiçbir şey yok, partimizin çok esaslı çözüm önerileri var HDP’li Çepni: Aday çıkartmaktan daha doğal hiçbir şey yok, partimizin çok esaslı çözüm önerileri var

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP’nin AK Parti’nin anayasal düzenleme konusunda görüşme teklifini reddedişini ve seçim için partisinin aday çıkarma sürecini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Çepni, HDP’nin aday çıkarması konusunda “Bir parti ülkeyi yönetmek için kurulur. Halkların, işçilerin, emekçilerin temel sorunlarına çözüm üretme iddiasıyla var olur. Nasıl olur? Seçimlere girersiniz, milletvekili çıkarırsınız. Cumhurbaşkanı adayı çıkartırsınız. Seçimlerdeki adaylar parti programınızın kitlelere tanıtılmasını, kabul edilmesini sağlamaktadır. Seçimlerin amacı budur. Aday çıkartmaktan daha doğal hiçbir şey yok. Bunun altını çizmek lazımdır. Partimizin çok esaslı çözüm önerileri var. Kürt partisi algısı var. Egemen siyaset tarafından bu kasıtlı olarak yapılıyor. Belirli bir alana hapsetmek ve kriminalize etmeyi geliştiriyor. HDP özellikle 7 Haziran 2015 seçimlerinde gösterdiği üzere tüm Türkiye’nin partisi olmuştur. Türkiye’de bütün kesimlerin temsil edildiği tek parti HDP’dir. Biz aday meselesine böyle bakıyoruz. HDP bir sorumluluk sahibidir. Bir çözüm projesi vardır. Bizim adaylarımızın katılmasının temel esprisi budur” diye konuştu.‘Ortak aday konusunda hassasiyetlerimizi ortaya koyduk, çağrılar yaptık’AK Parti benzeri politika izlenerek AK Parti ile mücadele edilemeyeceğini belirten Çepni, HDP’nin geçmişteki ortak aday çağrılarını “AKP ile milliyetçilik yarıştırarak, kürt karşıtı politika yarıştırarak, sınır ötesi operasyon hedefi yarıştırarak mücadele edilemez. HDP bunu söylüyor. Gerçek demokrasi, özgürlük, adalet savunusunu yapmak ve hedeflerini ortaya koymak lazımdır. İşte aday meselesini bunun üzerine oturtuyoruz. Bizim ilke dediğimiz şeyler bunlardır. Gerçekten demokrasi istiyorsak AKP ile gerçekten muhalefet ve mücadele etmek lazımdır. HDP olarak başından beri söyledik. Ortak aday konusunda hassasiyetlerimizi ortaya koyduk, çağrılar yaptık. Uzun süre yerel seçimlerden bugüne çokça turlar yaptık. HDP olarak çok ağır bedeller ödüyoruz ama tüm toplum telafisi çok mümkün olmayan sonuçlar yaşıyor” diye hatırlattı.‘Millet ittifakı açısından Kılıçdaroğlu’nun aday olması meselesi bile bağlanabilmiş değil’Çepni, Millet İttifakı’nın kararlarını ve geçmiş siyasi davranışlarını “Ne yaptıysak işin esasını tartıştırmayı başaramadık. Millet ittifakı açısından da hala kendi içlerinde dahi Kılıçdaroğlu’nun aday olması meselesi bile bağlanabilmiş değil. AKP sonrasında hesapları kitapları yapılıyor. Devleti AKP’den kurtarma politikası esas alınırsa burada kimsenin kazancı olmaz. Mesele toplamda bir demokrasi ve özgürlük programına sahip olmaktır. AKP’yi AKP yapan politikalar kaldığı müddetçe hizaya geçen muhalefet her zaman var. Sınır ötesi operasyonlar oluyor. Hiç tartışmadan hemen geçebiliyor. Türban ya da başörtüsü meselesinde aynı şey geçerlidir” diye yorumladı.‘Temel hak ve özgürlükler meselesi referanduma götürülemez’Çepni, AK Parti’nin görüşme davetine HDP’nin bakışını “Biz AKP ile ilgili fikirlerimizi peyderpey ortaya koyuyoruz. Bu yeni anayasa değişikliği olarak getirilen düzenlemeye dair temelden itirazlarımız var. Bu itirazlarımızı ilk görüşmede de ortaya koymuştuk. Oraya gelen heyete şunu söyledik: Temel hak ve özgürlükler meselesi referanduma götürülemez ve anayasa değişikliği eğer düşünülüyorsa bu konuda bizim yeni anayasa yapımı ile ilgili çok esaslı fikirlerimiz var. Şimdi yine aile yapısı ile temellendirilen türban, başörtüsünü yasalaştıran bir düzenleme getirmeye çalışıyorlar. Biz şunu söyledik: HDP’nin başörtüsü ile ilgili hiçbir sorunu yok. AKP açısından kendi anayasasına dahi uymayarak HDP’nin kapatılması sürecini hızlandırmış durumdadır. Anayasal bir parti olan HDP ellerinden ne geliyorsa susturulmaya çalışılıyor” diye ifade etti.‘Hayır dediğimizi ifade ettik’HDP’nin üzerine gidildiğini söyleyen Çepni, anayasal düzenlemenin niteliği gereği AK Parti tarafından yapılamayacağı görüşünü “Siz anayasanın en temel hakkı olan seçme seçilme hakkını ve siyaset hakkını ortadan kaldırıyorsunuz. Hukuku tümüyle sarayın aparatına dönüştürerek HDP’nin üzerine gidiyorsunuz. HDP’nin en basit siyasi çalışmaları dahi kriminalize edilmeye çalışılıyor. Anayasa’nın tümüyle rafa kaldırıldığı bugün Anayasa değişikliğinin ‘adı ne’ diyorsunuz. Tutarsızlık, ikiyüzlülüktür. Hayır dediğimizi ifade ettik. Bu haliyle mümkün değildir” diye aktardı.

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, halkların demokratik partisi (hdp), seçim, ak parti, millet ittifakı, murat çepni, anayasa değişikliği, аудио