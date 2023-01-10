Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230110/frig-vadisi-balon-turlariyla-kapadokyanin-izinden-gidiyor-1065593974.html
Frig Vadisi balon turlarıyla Kapadokya'nın izinden gidiyor
Frig Vadisi balon turlarıyla Kapadokya'nın izinden gidiyor
Afyonkarahisar'ın tarihi Frig Vadisi'ni sıcak hava balonuyla 5 bin yerli ve yabancı turist havadan keşfetti. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T14:18+0300
2023-01-10T14:19+0300
multimedya
fotoğraf
frigya
sıcak hava balonu
afyonkarahisar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065591703_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e50af595fee80826add3ec2f4a0d352f.jpg
frigya
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065591703_148:0:1048:675_1920x0_80_0_0_9ee50537aedfc604c1d5fb5ab438a643.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, frigya, sıcak hava balonu, фото, afyonkarahisar
fotoğraf, frigya, sıcak hava balonu, фото, afyonkarahisar

Frig Vadisi balon turlarıyla Kapadokya'nın izinden gidiyor

14:18 10.01.2023 (güncellendi: 14:19 10.01.2023)
Abone olTelegram
Afyonkarahisar'ın tarihi Frig Vadisi'ni sıcak hava balonuyla 5 bin yerli ve yabancı turist havadan keşfetti.
© AAFrigya, İhsaniye ilçesinin uzantıları, Döğer, Kayıhan beldeleri ile Bayramaliler, Demirli ve Ayazini köyleri arasında yaklaşık 20 kilometrelik alanı kapsıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile özel sektör yatırımlarıyla çehresi değişen 3 bin yıllık Frigya, her geçen yıl yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.
Frig Vadisi'nde balon turları - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Frigya, İhsaniye ilçesinin uzantıları, Döğer, Kayıhan beldeleri ile Bayramaliler, Demirli ve Ayazini köyleri arasında yaklaşık 20 kilometrelik alanı kapsıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile özel sektör yatırımlarıyla çehresi değişen 3 bin yıllık Frigya, her geçen yıl yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.
© AATermal turizm merkezi olan kentteki Gazlıgöl-Yaylabağı beldelerindeki 12 bin yatak kapasiteli otel ve konaklama tesislerine gelen misafirler, tatil sürelerinde Frigya`daki tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve anıt abideleri geziyor ve Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu deneyimi yaşıyor.
Frig Vadisi balon turları - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Termal turizm merkezi olan kentteki Gazlıgöl-Yaylabağı beldelerindeki 12 bin yatak kapasiteli otel ve konaklama tesislerine gelen misafirler, tatil sürelerinde Frigya`daki tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve anıt abideleri geziyor ve Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu deneyimi yaşıyor.
© AAİhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Frigya`nın son yıllardaki mevcut 2 milyonluk turizm potansiyelini koruduğunu söyledi.
Frig Vadisi balon turları - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Frigya`nın son yıllardaki mevcut 2 milyonluk turizm potansiyelini koruduğunu söyledi.
© AADöğer beldesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki güzergahta yıl boyunca misafirleri ağırladıklarını dile getiren Koyuncu, "Bölgede kamu-özel yatırımları sürekli artıyor. Bölgede restorasyon çalışmalarıyla tarihi mekanlar gün yüzüne çıkarılıyor. Açılan çok sayıda kafe ve hediyelik eşya dükkanlarıyla misafirler, keyifli zaman geçiriyor" diye konuştu.
Frig Vadisi balon turları - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Döğer beldesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki güzergahta yıl boyunca misafirleri ağırladıklarını dile getiren Koyuncu, "Bölgede kamu-özel yatırımları sürekli artıyor. Bölgede restorasyon çalışmalarıyla tarihi mekanlar gün yüzüne çıkarılıyor. Açılan çok sayıda kafe ve hediyelik eşya dükkanlarıyla misafirler, keyifli zaman geçiriyor" diye konuştu.
© AAKoyuncu, Kayıhan beldesi sınırlarında restorasyon ve çevre düzenlemesi devam eden, mistik bir atmosfere sahip Maltaş Açık Hava Tapınağı`nın bu yıl ziyarete açılacağını anlattı. Frigya`yı Türkiye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceklerine dikkat çeken Koyuncu, şunları kaydetti: "Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşlarımız sürüyor. Bugüne kadar bölgede yaklaşık 5 bin turist, gökyüzünden Frigya`yı seyretti. Her geçen gün ilgi daha da artıyor. Haziran ayından itibaren Güney Koreli misafirlerimizi de ağırlayacağız. Turizm şirketleri yeni bir mekan olarak, Güney Koreli turistleri, bölgemize getireceklerini söylediler. Emre Gölü üzerinden sıcak hava balonuyla uçacak. Yine bizi mutlu eden diğer bir gelişme ise sıcak hava balonu uçuşları için ruhsat alan sayısının artmasıdır. Çünkü, firma sayısı arttıkça bölgedeki sıcak hava balonu sayısı da artacak."
Frig Vadisi balon turları - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Koyuncu, Kayıhan beldesi sınırlarında restorasyon ve çevre düzenlemesi devam eden, mistik bir atmosfere sahip Maltaş Açık Hava Tapınağı`nın bu yıl ziyarete açılacağını anlattı. Frigya`yı Türkiye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceklerine dikkat çeken Koyuncu, şunları kaydetti: "Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşlarımız sürüyor. Bugüne kadar bölgede yaklaşık 5 bin turist, gökyüzünden Frigya`yı seyretti. Her geçen gün ilgi daha da artıyor. Haziran ayından itibaren Güney Koreli misafirlerimizi de ağırlayacağız. Turizm şirketleri yeni bir mekan olarak, Güney Koreli turistleri, bölgemize getireceklerini söylediler. Emre Gölü üzerinden sıcak hava balonuyla uçacak. Yine bizi mutlu eden diğer bir gelişme ise sıcak hava balonu uçuşları için ruhsat alan sayısının artmasıdır. Çünkü, firma sayısı arttıkça bölgedeki sıcak hava balonu sayısı da artacak."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала