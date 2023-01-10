Frig Vadisi balon turlarıyla Kapadokya'nın izinden gidiyor

© AA Koyuncu, Kayıhan beldesi sınırlarında restorasyon ve çevre düzenlemesi devam eden, mistik bir atmosfere sahip Maltaş Açık Hava Tapınağı`nın bu yıl ziyarete açılacağını anlattı. Frigya`yı Türkiye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceklerine dikkat çeken Koyuncu, şunları kaydetti: "Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşlarımız sürüyor. Bugüne kadar bölgede yaklaşık 5 bin turist, gökyüzünden Frigya`yı seyretti. Her geçen gün ilgi daha da artıyor. Haziran ayından itibaren Güney Koreli misafirlerimizi de ağırlayacağız. Turizm şirketleri yeni bir mekan olarak, Güney Koreli turistleri, bölgemize getireceklerini söylediler. Emre Gölü üzerinden sıcak hava balonuyla uçacak. Yine bizi mutlu eden diğer bir gelişme ise sıcak hava balonu uçuşları için ruhsat alan sayısının artmasıdır. Çünkü, firma sayısı arttıkça bölgedeki sıcak hava balonu sayısı da artacak."