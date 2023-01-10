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https://sputniknews.com.tr/20230110/finansal-kiralama-sirketlerinin-yurt-disindan-sagladiklari-kredilere-iliskin-karar-resmi-gazetede-1065576535.html
Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere ilişkin karar Resmi Gazete’de
Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere ilişkin karar Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T05:10+0300
2023-01-10T05:10+0300
ekonomi
yurt dışı
kiralama
finans
resmî gazete
karar
destek
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Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere kaynak kullanımı destekleme fonu kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/sgk-calisanlarina-fazla-calisma-ucreti-odenmesi-karari-resmi-gazetede-1065576312.html
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yurt dışı, kiralama, finans, resmî gazete, karar, destek
yurt dışı, kiralama, finans, resmî gazete, karar, destek

Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere ilişkin karar Resmi Gazete’de

05:10 10.01.2023
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.
Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere kaynak kullanımı destekleme fonu kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.
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