https://sputniknews.com.tr/20230110/fenerbahce-maci-oncesinde-gaziantep-fk-baskani-cevdet-akinal-istifa-etti-1065586383.html

Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti

Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa etti. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T12:16+0300

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spor

fenerbahçe

gaziantep

istifa

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik.Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik.Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

gaziantep

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fenerbahçe, gaziantep, istifa