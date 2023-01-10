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Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti
Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa etti. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T12:16+0300
2023-01-10T12:16+0300
spor
fenerbahçe
gaziantep
istifa
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik.Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik.Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
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fenerbahçe, gaziantep, istifa
fenerbahçe, gaziantep, istifa

Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti

12:16 10.01.2023
© FotoğrafFenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti
Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Fotoğraf
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik.
Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik.
Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
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