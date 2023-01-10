https://sputniknews.com.tr/20230110/fed-baskani-powelldan-enflasyonla-mucadelede-merkez-bankalarinin-bagimsizliginin-onemi-mesaji-1065603058.html

Fed Başkanı Powell'dan enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı

Fed Başkanı Powell'dan enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankalarının doğrudan siyasi etkiden uzak kalmasının, yüksek enflasyonla mücadele edilirken zorlu ve gerekli kararların... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T19:22+0300

2023-01-10T19:22+0300

2023-01-10T19:24+0300

ekonomi

fed

abd merkez bankası (fed)

jerome powell

banka

enflasyon

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ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen Uluslararası Merkez Bankaları Bağımsızlığı Sempozyumu'nda konuştu.Fiyat istikrarının sağlıklı bir ekonominin temeli olduğunu ve halka zaman içinde paha biçilemez faydalar sağladığını belirten Powell, "(Merkez bankalarının kararları) Aldığımız kararlar üzerinde doğrudan siyasi bir etkinin olmaması, kısa vadeli politik unsurları göz önünde bulundurmadan ihtiyaç duyulan önlemleri alma imkanı tanıyor" dedi.Powell, son dönemde Fed'in piyasa düzenleyici yetkilerinin iklim değişikliği ile mücadele amaçlı kullanılması yönündeki çağrılara da değindi.Fed'in yasalar ile belirlenmiş görev alanı içerisinde hedefler ve sınırlarına uygun şekilde davranmasının önemini vurgulayan Powell, "İklim değişikliğini doğrudan ele alan politikalarla ilgili kararlar hükümetin seçilmiş organları tarafından alınmalı. Böylece halkın seçimlerle ifade edilen iradesi yansıtılmış olur" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220928/powelldan-dijital-finans-icin-duzenleme-cagrisi-cok-dikkatli-olmamiz-gerekiyor--1061697028.html

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fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell, banka, enflasyon