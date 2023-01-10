https://sputniknews.com.tr/20230110/fed-baskani-powelldan-enflasyonla-mucadelede-merkez-bankalarinin-bagimsizliginin-onemi-mesaji-1065603058.html
Fed Başkanı Powell'dan enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı
Fed Başkanı Powell'dan enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı
Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankalarının doğrudan siyasi etkiden uzak kalmasının, yüksek enflasyonla mücadele edilirken zorlu ve gerekli kararların... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T19:22+0300
2023-01-10T19:22+0300
2023-01-10T19:24+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
banka
enflasyon
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ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen Uluslararası Merkez Bankaları Bağımsızlığı Sempozyumu'nda konuştu.Fiyat istikrarının sağlıklı bir ekonominin temeli olduğunu ve halka zaman içinde paha biçilemez faydalar sağladığını belirten Powell, "(Merkez bankalarının kararları) Aldığımız kararlar üzerinde doğrudan siyasi bir etkinin olmaması, kısa vadeli politik unsurları göz önünde bulundurmadan ihtiyaç duyulan önlemleri alma imkanı tanıyor" dedi.Powell, son dönemde Fed'in piyasa düzenleyici yetkilerinin iklim değişikliği ile mücadele amaçlı kullanılması yönündeki çağrılara da değindi.Fed'in yasalar ile belirlenmiş görev alanı içerisinde hedefler ve sınırlarına uygun şekilde davranmasının önemini vurgulayan Powell, "İklim değişikliğini doğrudan ele alan politikalarla ilgili kararlar hükümetin seçilmiş organları tarafından alınmalı. Böylece halkın seçimlerle ifade edilen iradesi yansıtılmış olur" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/powelldan-dijital-finans-icin-duzenleme-cagrisi-cok-dikkatli-olmamiz-gerekiyor--1061697028.html
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fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell, banka, enflasyon
fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell, banka, enflasyon
Fed Başkanı Powell'dan enflasyonla mücadelede merkez bankalarının bağımsızlığının önemi mesajı
19:22 10.01.2023 (güncellendi: 19:24 10.01.2023) Abone ol
Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankalarının doğrudan siyasi etkiden uzak kalmasının, yüksek enflasyonla mücadele edilirken zorlu ve gerekli kararların alınmasına imkan sağladığını söyledi.
ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen Uluslararası Merkez Bankaları Bağımsızlığı Sempozyumu'nda konuştu.
Fiyat istikrarının sağlıklı bir ekonominin temeli olduğunu ve halka zaman içinde paha biçilemez faydalar sağladığını belirten Powell, "(Merkez bankalarının kararları) Aldığımız kararlar üzerinde doğrudan siyasi bir etkinin olmaması, kısa vadeli politik unsurları göz önünde bulundurmadan ihtiyaç duyulan önlemleri alma imkanı tanıyor" dedi.
Powell, son dönemde Fed'in piyasa düzenleyici yetkilerinin iklim değişikliği ile mücadele amaçlı kullanılması yönündeki çağrılara da değindi.
Fed'in yasalar ile belirlenmiş görev alanı içerisinde hedefler ve sınırlarına uygun şekilde davranmasının önemini vurgulayan Powell, "İklim değişikliğini doğrudan ele alan politikalarla ilgili kararlar hükümetin seçilmiş organları tarafından alınmalı. Böylece halkın seçimlerle ifade edilen iradesi yansıtılmış olur" ifadelerini kullandı.