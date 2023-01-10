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https://sputniknews.com.tr/20230110/ermenistan-kendi-topraklarinda-kgao-tatbikatlari-duzenlemekten-vazgecti---1065595709.html
Ermenistan artık kendi topraklarında KGAÖ tatbikatı istemiyor
Ermenistan artık kendi topraklarında KGAÖ tatbikatı istemiyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tatbikatlarının kendi topraklarında düzenlenmesini uygun görmedikleri açıkladı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T14:53+0300
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savunma
ermenistan
kgaö
nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) tatbikatlarının kendi topraklarında düzenlenmesini uygun görmediğini, örgütü de bu konuda bilgilendirdiklerini duyurdu.
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ermenistan, kgaö, nikol paşinyan
ermenistan, kgaö, nikol paşinyan

Ermenistan artık kendi topraklarında KGAÖ tatbikatı istemiyor

14:53 10.01.2023 (güncellendi: 14:55 10.01.2023)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Multimedya arşivine gidinNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tatbikatlarının kendi topraklarında düzenlenmesini uygun görmedikleri açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) tatbikatlarının kendi topraklarında düzenlenmesini uygun görmediğini, örgütü de bu konuda bilgilendirdiklerini duyurdu.
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