https://sputniknews.com.tr/20230110/ermenistan-kendi-topraklarinda-kgao-tatbikatlari-duzenlemekten-vazgecti---1065595709.html
Ermenistan artık kendi topraklarında KGAÖ tatbikatı istemiyor
Ermenistan artık kendi topraklarında KGAÖ tatbikatı istemiyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tatbikatlarının kendi topraklarında düzenlenmesini uygun görmedikleri açıkladı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T14:53+0300
2023-01-10T14:53+0300
2023-01-10T14:55+0300
savunma
ermenistan
kgaö
nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) tatbikatlarının kendi topraklarında düzenlenmesini uygun görmediğini, örgütü de bu konuda bilgilendirdiklerini duyurdu.
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ermenistan, kgaö, nikol paşinyan
ermenistan, kgaö, nikol paşinyan
Ermenistan artık kendi topraklarında KGAÖ tatbikatı istemiyor
14:53 10.01.2023 (güncellendi: 14:55 10.01.2023) Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tatbikatlarının kendi topraklarında düzenlenmesini uygun görmedikleri açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) tatbikatlarının kendi topraklarında düzenlenmesini uygun görmediğini, örgütü de bu konuda bilgilendirdiklerini duyurdu.