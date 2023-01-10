https://sputniknews.com.tr/20230110/ermenistan-azerbaycani-abd-disislerine-sikayet-etti-1065605605.html

Ermenistan Azerbaycan’ı ABD Dışişleri’ne şikayet etti

Ermenistan Azerbaycan’ı ABD Dışişleri’ne şikayet etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile görüşmede, Azerbaycan’ın Karabağ’daki eylemlerini şikayet... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T21:17+0300

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azerbaycan

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Azerbaycan’ın Karabağ’daki eylemlerini ABD ABD Dışişleri Bakan Yardımcısına şikayet eden açıklamalarda bulundu.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Mirzoyan, muhatabına, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a ve dış dünyaya bağlayan tek yol olan Laçın Koridoru’nun 12 Aralık 2022 tarihinde kapatılması sonucu günden güne kötüleşen durumu anlattı. Azerbaycan’ın bu eylemleriyle 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamayı kaba biçimde ihlal ettiğinin altı çizildi” ifadesine yer verildi.Azerbaycan’ın çevreyle ilgili suçlamalarının yalan olduğunu kaydeden Mirzoyan’ın, Azerbaycan’ın hiçbir ön koşul öne sürmeksizin üçlü anlaşmaya uyarak Laçın Koridoru’nu açması gerektiğini kaydetti.Mirzoyan ayrıca Ermenistan ve Türkiye arasında normalleşme sürecinden de bahsetti.

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