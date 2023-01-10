https://sputniknews.com.tr/20230110/ermenistan-azerbaycani-abd-disislerine-sikayet-etti-1065605605.html
Ermenistan Azerbaycan’ı ABD Dışişleri’ne şikayet etti
Ermenistan Azerbaycan’ı ABD Dışişleri’ne şikayet etti
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile görüşmede, Azerbaycan’ın Karabağ’daki eylemlerini şikayet... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T21:17+0300
2023-01-10T21:17+0300
2023-01-10T21:17+0300
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ermenistan
ararat mirzoyan
abd
azerbaycan
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Azerbaycan’ın Karabağ’daki eylemlerini ABD ABD Dışişleri Bakan Yardımcısına şikayet eden açıklamalarda bulundu.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Mirzoyan, muhatabına, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a ve dış dünyaya bağlayan tek yol olan Laçın Koridoru’nun 12 Aralık 2022 tarihinde kapatılması sonucu günden güne kötüleşen durumu anlattı. Azerbaycan’ın bu eylemleriyle 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamayı kaba biçimde ihlal ettiğinin altı çizildi” ifadesine yer verildi.Azerbaycan’ın çevreyle ilgili suçlamalarının yalan olduğunu kaydeden Mirzoyan’ın, Azerbaycan’ın hiçbir ön koşul öne sürmeksizin üçlü anlaşmaya uyarak Laçın Koridoru’nu açması gerektiğini kaydetti.Mirzoyan ayrıca Ermenistan ve Türkiye arasında normalleşme sürecinden de bahsetti.
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ermenistan, ararat mirzoyan, abd, azerbaycan
ermenistan, ararat mirzoyan, abd, azerbaycan
Ermenistan Azerbaycan’ı ABD Dışişleri’ne şikayet etti
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile görüşmede, Azerbaycan’ın Karabağ’daki eylemlerini şikayet etti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Azerbaycan’ın Karabağ’daki eylemlerini ABD ABD Dışişleri Bakan Yardımcısına şikayet eden açıklamalarda bulundu.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Mirzoyan, muhatabına, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a ve dış dünyaya bağlayan tek yol olan Laçın Koridoru’nun 12 Aralık 2022 tarihinde kapatılması sonucu günden güne kötüleşen durumu anlattı. Azerbaycan’ın bu eylemleriyle 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamayı kaba biçimde ihlal ettiğinin altı çizildi” ifadesine yer verildi.
Azerbaycan’ın çevreyle ilgili suçlamalarının yalan olduğunu kaydeden Mirzoyan’ın, Azerbaycan’ın hiçbir ön koşul öne sürmeksizin üçlü anlaşmaya uyarak Laçın Koridoru’nu açması gerektiğini kaydetti.
Mirzoyan ayrıca Ermenistan ve Türkiye arasında normalleşme sürecinden de bahsetti.