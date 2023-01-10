https://sputniknews.com.tr/20230110/emekli-memurlara-ilave-ikramiye-odenecek-1065598637.html
Emekli memurlara ilave ikramiye ödenecek
Emekli memurlara ilave ikramiye ödenecek
2022'de emekli olan memurlar, ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T16:17+0300
2023-01-10T16:17+0300
2023-01-10T16:17+0300
ekonomi
ekonomi
3600 ek gösterge
emekli
emekli maaşı
memur
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3600 ek gösterge düzenlemesi, 2022 yılı içinde emekli olanların ikramiye tutarını artıracak.Emekli olmuş memurlar, ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.Uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak.Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.İlave ikramiye, yaş haddi ve kadrosuzluktan dolayı emekli olan memurlara tanınan bir hak.3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. SGK, önümüzdeki hafta başında kimlerin ne tutarda ilave ikramiye alacağını kamuoyuyla paylaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20230109/yilin-ilk-kabinesi-bugun-toplaniyor-gundem-7-yargi-paketi-ve-eyt-1065533357.html
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ekonomi, 3600 ek gösterge, emekli, emekli maaşı, memur
ekonomi, 3600 ek gösterge, emekli, emekli maaşı, memur
Emekli memurlara ilave ikramiye ödenecek
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2022'de emekli olan memurlar, ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.
3600 ek gösterge düzenlemesi, 2022 yılı içinde emekli olanların ikramiye tutarını artıracak.
Emekli olmuş memurlar, ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.
Uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak.
Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.
İlave ikramiye, yaş haddi ve kadrosuzluktan dolayı emekli olan memurlara tanınan bir hak.
3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. SGK, önümüzdeki hafta başında kimlerin ne tutarda ilave ikramiye alacağını kamuoyuyla paylaşacak.