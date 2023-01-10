https://sputniknews.com.tr/20230110/dunyanin-en-buyuk-striptiz-kulubu-dev-bir-robotu-ise-aldi-1065595861.html
Dünyanın 'en büyük' striptiz kulübü dev bir robotu işe aldı
Dünyanın 'en büyük' striptiz kulübü dev bir robotu işe aldı
ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bir striptiz kulübü, girişte güvenliği sağlaması dev bir robot aldı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T14:52+0300
2023-01-10T14:52+0300
2023-01-10T14:52+0300
yaşam
abd
las vegas
striptiz
robot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102322/68/1023226897_0:0:5172:2910_1920x0_80_0_0_3c345ff36809b73191e2f2b0c6f423e1.jpg
Dünyanın en büyük striptiz kulübü olduğu belirtilen, ABD'nin Las Vegas kentindeki Sapphire Gentlemen's Club, güvenliki olarak kulüp girişine dev bir robot dikti.Kulüp, girişte herhangi bir sorun yaşanmaması için 'şimdiye dek görülmüş en büyük güvenlik görevlisini' işe aldığını açıkladı.15 metre boyunda ve 4.4 ton ağırlığındaki Mech 'The Bot' Johnson adlı robot, Kanada'nın Vancouver kentinden getirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm hafta sonu boyunca endişesiz bir şekilde parti yapabileceksiniz" denildi.Yönetici Peter Feinstein da "Dünyanın en büyük kulübünün, dünyanın en büyük güvenlik görevlisine sahip olması gayet mantıklı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20210423/okul-gezisinde-ogrencileri-striptiz-kulube-goturen-ogretmen-gorevden-uzaklastirildi--1044345569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102322/68/1023226897_316:0:5172:3642_1920x0_80_0_0_00aa1a262010d0613a8c9f917dfe13e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, las vegas, striptiz, robot
abd, las vegas, striptiz, robot
Dünyanın 'en büyük' striptiz kulübü dev bir robotu işe aldı
Abone ol
ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bir striptiz kulübü, girişte güvenliği sağlaması dev bir robot aldı.
Dünyanın en büyük striptiz kulübü olduğu belirtilen, ABD'nin Las Vegas kentindeki Sapphire Gentlemen's Club, güvenliki olarak kulüp girişine dev bir robot dikti.
Kulüp, girişte herhangi bir sorun yaşanmaması için 'şimdiye dek görülmüş en büyük güvenlik görevlisini' işe aldığını açıkladı.
15 metre boyunda ve 4.4 ton ağırlığındaki Mech 'The Bot' Johnson adlı robot, Kanada'nın Vancouver kentinden getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm hafta sonu boyunca endişesiz bir şekilde parti yapabileceksiniz" denildi.
Yönetici Peter Feinstein da "Dünyanın en büyük kulübünün, dünyanın en büyük güvenlik görevlisine sahip olması gayet mantıklı" diye konuştu.