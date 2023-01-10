https://sputniknews.com.tr/20230110/dunyanin-en-buyuk-striptiz-kulubu-dev-bir-robotu-ise-aldi-1065595861.html

Dünyanın 'en büyük' striptiz kulübü dev bir robotu işe aldı

Dünyanın 'en büyük' striptiz kulübü dev bir robotu işe aldı

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bir striptiz kulübü, girişte güvenliği sağlaması dev bir robot aldı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T14:52+0300

2023-01-10T14:52+0300

2023-01-10T14:52+0300

yaşam

abd

las vegas

striptiz

robot

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Dünyanın en büyük striptiz kulübü olduğu belirtilen, ABD'nin Las Vegas kentindeki Sapphire Gentlemen's Club, güvenliki olarak kulüp girişine dev bir robot dikti.Kulüp, girişte herhangi bir sorun yaşanmaması için 'şimdiye dek görülmüş en büyük güvenlik görevlisini' işe aldığını açıkladı.15 metre boyunda ve 4.4 ton ağırlığındaki Mech 'The Bot' Johnson adlı robot, Kanada'nın Vancouver kentinden getirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm hafta sonu boyunca endişesiz bir şekilde parti yapabileceksiniz" denildi.Yönetici Peter Feinstein da "Dünyanın en büyük kulübünün, dünyanın en büyük güvenlik görevlisine sahip olması gayet mantıklı" diye konuştu.

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