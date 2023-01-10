Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230110/dunyanin-en-buyuk-striptiz-kulubu-dev-bir-robotu-ise-aldi-1065595861.html
Dünyanın 'en büyük' striptiz kulübü dev bir robotu işe aldı
Dünyanın 'en büyük' striptiz kulübü dev bir robotu işe aldı
ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bir striptiz kulübü, girişte güvenliği sağlaması dev bir robot aldı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T14:52+0300
2023-01-10T14:52+0300
yaşam
abd
las vegas
striptiz
robot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102322/68/1023226897_0:0:5172:2910_1920x0_80_0_0_3c345ff36809b73191e2f2b0c6f423e1.jpg
Dünyanın en büyük striptiz kulübü olduğu belirtilen, ABD'nin Las Vegas kentindeki Sapphire Gentlemen's Club, güvenliki olarak kulüp girişine dev bir robot dikti.Kulüp, girişte herhangi bir sorun yaşanmaması için 'şimdiye dek görülmüş en büyük güvenlik görevlisini' işe aldığını açıkladı.15 metre boyunda ve 4.4 ton ağırlığındaki Mech 'The Bot' Johnson adlı robot, Kanada'nın Vancouver kentinden getirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm hafta sonu boyunca endişesiz bir şekilde parti yapabileceksiniz" denildi.Yönetici Peter Feinstein da "Dünyanın en büyük kulübünün, dünyanın en büyük güvenlik görevlisine sahip olması gayet mantıklı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20210423/okul-gezisinde-ogrencileri-striptiz-kulube-goturen-ogretmen-gorevden-uzaklastirildi--1044345569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102322/68/1023226897_316:0:5172:3642_1920x0_80_0_0_00aa1a262010d0613a8c9f917dfe13e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, las vegas, striptiz, robot
abd, las vegas, striptiz, robot

Dünyanın 'en büyük' striptiz kulübü dev bir robotu işe aldı

14:52 10.01.2023
© AP Photo / Charlie RiedelStriptiz kulübü.
Striptiz kulübü. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Abone olTelegram
ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bir striptiz kulübü, girişte güvenliği sağlaması dev bir robot aldı.
Dünyanın en büyük striptiz kulübü olduğu belirtilen, ABD'nin Las Vegas kentindeki Sapphire Gentlemen's Club, güvenliki olarak kulüp girişine dev bir robot dikti.
Kulüp, girişte herhangi bir sorun yaşanmaması için 'şimdiye dek görülmüş en büyük güvenlik görevlisini' işe aldığını açıkladı.
15 metre boyunda ve 4.4 ton ağırlığındaki Mech 'The Bot' Johnson adlı robot, Kanada'nın Vancouver kentinden getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm hafta sonu boyunca endişesiz bir şekilde parti yapabileceksiniz" denildi.
Yönetici Peter Feinstein da "Dünyanın en büyük kulübünün, dünyanın en büyük güvenlik görevlisine sahip olması gayet mantıklı" diye konuştu.
Striptiz kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2021
DÜNYA
Okul gezisinde öğrencileri striptiz kulübe götüren öğretmen görevden uzaklaştırıldı
23 Nisan 2021, 16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала