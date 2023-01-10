https://sputniknews.com.tr/20230110/dsi-1273-sozlesmeli-personel-alacak-1065608307.html
Devlet Su İşleri 1273 sözleşmeli personel alacak
Devlet Su İşleri 1273 sözleşmeli personel alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSi), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel istihdam edecek. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T23:06+0300
2023-01-10T23:06+0300
2023-01-10T23:07+0300
dsi
devlet su işleri (dsi)
personel
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak.Alım ilanı bu ay içerisinde, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde (https://www.dsi.gov.tr/) yayınlanacak.Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.
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dsi, devlet su işleri (dsi), personel
dsi, devlet su işleri (dsi), personel
Devlet Su İşleri 1273 sözleşmeli personel alacak
23:06 10.01.2023 (güncellendi: 23:07 10.01.2023) Abone ol
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSi), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Alım ilanı bu ay içerisinde, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde (https://www.dsi.gov.tr/) yayınlanacak.
Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.