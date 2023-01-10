https://sputniknews.com.tr/20230110/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065581097.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Euro güne 20 liranın üzerinde başladı. Gram altın ise hafta başından beri koruduğu yüksek seviyede ilerliyor ve 1130 liradan alıcı buluyor. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T09:19+0300
2023-01-10T09:19+0300
2023-01-10T09:19+0300
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Dolar/TL, geçen haftaya göre fazla bir değişim göstermeyerek 18.77'li seviyelerdeki yatay seyrini koruyor.Euro/TL 20.16 seviyesinde işlem görüyor.Finansal sistemde TL'nin payını artırmak için adımlarını sürdüren TCMB, dün de banka bilançolarındaki TL oranının artmasını amaçlayan düzenlemesine yönelik uygulama talimatını bankalara yolladı.Gram altın fiyatı ne kadar?Ons altın fiyatı 1871 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1130 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1857 lira, yarım altın 3702 lira, cCumhuriyet altını 7332 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230109/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065535594.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Euro güne 20 liranın üzerinde başladı. Gram altın ise hafta başından beri koruduğu yüksek seviyede ilerliyor ve 1130 liradan alıcı buluyor.
Dolar/TL, geçen haftaya göre fazla bir değişim göstermeyerek 18.77'li seviyelerdeki yatay seyrini koruyor.
Euro/TL 20.16 seviyesinde işlem görüyor.
Finansal sistemde TL'nin payını artırmak için adımlarını sürdüren TCMB, dün de banka bilançolarındaki TL oranının artmasını amaçlayan düzenlemesine yönelik uygulama talimatını bankalara yolladı.
Gram altın fiyatı ne kadar?
Ons altın fiyatı 1871 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1130 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1857 lira, yarım altın 3702 lira, cCumhuriyet altını 7332 liradan el değiştiriyor.