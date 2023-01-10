Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan'ın PKK’nın... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

© AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. © AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan'ın PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdiği belirtildi.