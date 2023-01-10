Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
20:14 10.01.2023 (güncellendi: 20:25 10.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan'ın PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.
Irak'ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye'ninki kadar önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi."
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/bGg2R0JyFe— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 10, 2023