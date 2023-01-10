https://sputniknews.com.tr/20230110/cumhurbaskani-erdogan-darbeci-hainlere-sokaklari-dar-edenlerin-onemli-bir-kismi-esnafimizdi-1065595075.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa destek paketinin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyara çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa destek paketinin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyara çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa yönelik destek paketini artırdıklarını belirterek, "Esnafa destek paketinin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyar... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T14:51+0300
2023-01-10T14:51+0300
2023-01-10T15:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
esnaf
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'' programında konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Yaşanan her kargaşadan sonra kısa sürede toparlanmamızı esnafımızın gayretine borçluyuz.- Ülkede işlerin nasıl gittiğini anlamak için esnafa bakıyoruz, orada huzur varsa tamam diyoruz.- Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnafımızdı.- Demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnafımızla tamamladıysak, Türkiye Yüzyılı'nı da esnafımızla inşa edeceğiz.
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2023
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
recep tayyip erdoğan, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa destek paketinin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyara çıkarıyoruz
14:51 10.01.2023 (güncellendi: 15:01 10.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa yönelik destek paketini artırdıklarını belirterek, "Esnafa destek paketinin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyar liraya çıkıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'' programında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Yaşanan her kargaşadan sonra kısa sürede toparlanmamızı esnafımızın gayretine borçluyuz.
- Ülkede işlerin nasıl gittiğini anlamak için esnafa bakıyoruz, orada huzur varsa tamam diyoruz.
- Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnafımızdı.
- Demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnafımızla tamamladıysak, Türkiye Yüzyılı'nı da esnafımızla inşa edeceğiz.