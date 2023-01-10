https://sputniknews.com.tr/20230110/cumhurbaskani-erdogan-darbeci-hainlere-sokaklari-dar-edenlerin-onemli-bir-kismi-esnafimizdi-1065595075.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa destek paketinin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyara çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa destek paketinin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyara çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa yönelik destek paketini artırdıklarını belirterek, "Esnafa destek paketinin limitini 50 milyar ilave ile 150 milyar... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T14:51+0300

2023-01-10T14:51+0300

2023-01-10T15:01+0300

politika

recep tayyip erdoğan

esnaf

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'' programında konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Yaşanan her kargaşadan sonra kısa sürede toparlanmamızı esnafımızın gayretine borçluyuz.- Ülkede işlerin nasıl gittiğini anlamak için esnafa bakıyoruz, orada huzur varsa tamam diyoruz.- Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnafımızdı.- Demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnafımızla tamamladıysak, Türkiye Yüzyılı'nı da esnafımızla inşa edeceğiz.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)