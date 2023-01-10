https://sputniknews.com.tr/20230110/cimbom-kazandi-trabzon-agir-kaybi-tatti-1065644277.html

Cimbom kazandı, Trabzon ağır kaybı tattı

Cimbom kazandı, Trabzon ağır kaybı tattı

Spor Toto Süper Lig’in 18. Haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği müsabakayı Galatasaray 3-0... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T15:00+0300

2023-01-10T15:00+0300

2023-01-11T18:13+0300

veri maç

radyo

fenerbahçe

galatasaray

derbi

comparisonator

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Dünyanın merakla beklediği dev derbide gülen taraf Galatasaray oldu. Cimbom, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller Sergio Oliviera, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi’den geldi. Yalnızca 24 dakika sahada kalan Icardi 1 gol ve 1 asist kaydederken, programda oyuncunun istatistikleri de ele alındı. Arjantinli süperstar attığı ve attırdığı gollerin yanı sıra 2 isabetli şut çekeren yüzde 100’lük bir başarı oranı elde etti. Fenerbahçe’de ise ayakta kalan nadir oyunculardan biri olan Ferdi Kadıoğlu’nun istatistikleri Veri Maç programında masaya yatırıldı. Ferdi maç boyunda 6 top kazarnırken, 4 kez araya girdi. 10 başarılı defansif aksiyon içinde bulunan oyuncu bu alanda yüzde 77’lik bir başarı ortalaması yakaladı. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu 14 ikili mücadele kazandı.Veri Maç’ta her iki tarafın da bu sezon oynadığı büyük maçların karnesi ele alındı. Galatasaray; Trabzonspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında toplam 12 gol buldu. Cimbom’un gol beklentisi ise 8.09 oldu. Kalesinde sadece 1 gol yiyen sarı kırmızılılar karşısında rakip takımların toplam gol beklentisi ise 3.56 olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe ise Trabzonspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray karşısında yalnızca 1 gol kaydederken gol beklentisi ise 2,92 olarak kayıtlara geçti. Sarı lacivertiler bu 4 maçta rakiplerinden toplam 5 gol yedi.Programda Beşiktaş’ın Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın detayları da dinleyiciyle paylaşıldı. Kara kartalın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst’un takımdan ayrılmak istediği iddiaları değerlendirilirken, oyuncunun geçmiş yıllardaki gol sayısı ile Beşiktaş kariyeri karşılaştırıldı. Trabzonspor’un Corendon Alanyaspor’a 5-0 yenildiği maç ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın performansı da programın konu başlıklarındandı.

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2023

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radyo, fenerbahçe, galatasaray, derbi, comparisonator