https://sputniknews.com.tr/20230110/cicis-kardeslerden-ceyda-ersoyun-opusurken-dili-koptu-1065598339.html
'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un, öpüşürken dili koptu
'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un, öpüşürken dili koptu
'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini hastanede diktirdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T16:15+0300
2023-01-10T16:15+0300
2023-01-10T16:15+0300
yaşam
dil
öpüşme
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“Ciciş kardeşler”den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden paylaşımda bulundu.Ersoy yayımladığı videosunda, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.
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dil, öpüşme
'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un, öpüşürken dili koptu
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'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini hastanede diktirdi.
“Ciciş kardeşler”den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden paylaşımda bulundu.
Ersoy yayımladığı videosunda, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.