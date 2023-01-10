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https://sputniknews.com.tr/20230110/cicis-kardeslerden-ceyda-ersoyun-opusurken-dili-koptu-1065598339.html
'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un, öpüşürken dili koptu
'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un, öpüşürken dili koptu
'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini hastanede diktirdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
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“Ciciş kardeşler”den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden paylaşımda bulundu.Ersoy yayımladığı videosunda, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.
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dil, öpüşme
dil, öpüşme

'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un, öpüşürken dili koptu

16:15 10.01.2023
© Fotoğraf : InstagramEsra ve Ceyda Ersoy
Esra ve Ceyda Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© Fotoğraf : Instagram
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'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini hastanede diktirdi.
“Ciciş kardeşler”den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, Acıbadem Maslak Hastanesi'nden paylaşımda bulundu.
Ersoy yayımladığı videosunda, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.
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