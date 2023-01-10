https://sputniknews.com.tr/20230110/benzine-indirim-geliyor-1065581507.html
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim gelmedi bekleniyor. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T09:39+0300
2023-01-10T09:39+0300
2023-01-10T09:39+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
indirim
ekonomi
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Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.51 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/akaryakita-cifte-indirim-benzin-1792-lira-motorin-2203-tl-lira-oldu-1064776504.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim, ekonomi
benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim, ekonomi
Benzine indirim geliyor
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim gelmedi bekleniyor.
Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.51 liradan satılıyor.