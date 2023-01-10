https://sputniknews.com.tr/20230110/benzine-indirim-geliyor-1065581507.html

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim gelmedi bekleniyor. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T09:39+0300

2023-01-10T09:39+0300

2023-01-10T09:39+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

indirim

ekonomi

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Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.51 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221220/akaryakita-cifte-indirim-benzin-1792-lira-motorin-2203-tl-lira-oldu-1064776504.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim, ekonomi