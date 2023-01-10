https://sputniknews.com.tr/20230110/baykalin-oglundan-ahmet-hakana-mektup-gazetenizdeki-uydurma-habere-aciklik-getirmek-istiyorum-1065589545.html

Baykal'ın oğlundan Ahmet Hakan'a mektup: Gazetenizdeki uydurma habere açıklık getirmek istiyorum

Baykal'ın oğlundan Ahmet Hakan'a mektup: Gazetenizdeki uydurma habere açıklık getirmek istiyorum

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, babasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye dair bazı... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T13:22+0300

2023-01-10T13:22+0300

2023-01-10T13:22+0300

politika

deniz baykal

ahmet hakan

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Ataç Baykal, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a, "Gazetenizde malum nedenlerle yazılan uydurma bir habere açıklık getirmek için yazıyorum size" diyerek mektup yazdı.Baykal, görüşmenin fotoğrafının, Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine değil kendi isteği üzerine çekildiğini, babasının da buna onay verdiğini belirtti. Ataç Baykal, babasının Aslı Baykal için Kılıçdaroğlu'ndan milletvekilliği istediği iddiasını da yalanladı.Ataç Baykal'ın Ahmet Hakan'a gönderdiği mektup şöyle:"Ahmet Bey merhabalar. Ben Ataç Baykal.Babam Deniz Baykal ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyle ilgili gazetenizde malum nedenlerle yazılan uydurma bir habere açıklık getirmek için yazıyorum size.Kemal Bey’in ziyaretine Levent Gök ile birlikte ben de aracılık ettim çünkü babamın yapmayı özellikle istediği bir görüşmeydi.Fotoğraf çekilmesini sadece ben talep ettim ve bunun için de elbette babama sorarak onayını aldım, aksi düşünülemez zaten. Benden önce kimsenin fotoğraf çekelim diye bir talebi olmadı.Son derece sıcak ve neşeli geçen bir görüşmede fotoğraf çekilmesine karşı çıkılması için nasıl bir gerekçe olabilir ki zaten.Babamın yüz ifadesi rahatsızlığı nedeniyle sürekli ciddi, hatta sert. Fotoğraf çekildiği anda da önündeki acıbadem kurabiyesine odaklanmış.Birkaç fotoğraf çektim. Kemal Bey’in yanında oturan annemin de onayıyla bu fotoğraf basın için seçildi.Sizin de tespit ettiğiniz gibi çok olumlu ve babamı da çok mutlu eden bir görüşme oldu. Kendi ifadesiyle, ‘seçim sürecinde ben de görev almak istiyorum’ dedi.Ayrıca Kemal Bey ayrılırken mutlaka iade-i ziyarette bulunma arzusunu da belirtti.Bazı eski CHP’liler, AKP’nin himayesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu kendi tercihleridir.Ancak bunu son derece yakışıksız bir şekilde Deniz Baykal üzerinden yapma gayretini bıraksınlar artık. Deniz Baykal’ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği tamdır.Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum:Deniz Baykal’ın kendisi veya ailesinden herhangi biri için Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği talebinde bulunması akıl, mantık ve sağduyu ötesi bir iddiadır. Böyle bir iddiayı ortaya atan ya kötü niyetle yalan yazmaktadır ya da bunamıştır.Teşekkürlerimle."

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deniz baykal, ahmet hakan