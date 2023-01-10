Bahçeli'den Sinan Ateş cinayeti açıklaması: 'Siyasi kurgu yapılıyor'

Seçimler için zaman daraldıkça oyun uşakları birer birer deşifre oluyor. 2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her şeyi ortaya çıkaracak. Bu süreç başladı. Seçimler için zaman daraldıkça oyun uşakları birer birer deşifre oluyor. 2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her şeyi ortaya çıkaracak. Bu süreç başladı.

Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir. Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir.

Beşinci kol faaliyetinin farkındayız. Beşinci kol faaliyetinin farkındayız.

Millet İttifakı yine adayınız tespit edemedi. Ortak aday çıkarmak için görüşmelere başlayacaklarmış. Bugüne kadar ne görüştünüz? 12Şubat 2022 tarihinden bu yana toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Altılı masanın adayı şayet cumhurbaşkanı olursa Türkiye'yi birlikte yöneteceklermiş bu nasıl bir yozlaşmış siyaset? Millet İttifakı yine adayınız tespit edemedi. Ortak aday çıkarmak için görüşmelere başlayacaklarmış. Bugüne kadar ne görüştünüz? 12Şubat 2022 tarihinden bu yana toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Altılı masanın adayı şayet cumhurbaşkanı olursa Türkiye'yi birlikte yöneteceklermiş bu nasıl bir yozlaşmış siyaset?

Zillet İttifakı hazır değildir, yerli ve milli hiç değildir. Zillet İttifakı hazır değildir, yerli ve milli hiç değildir.

MHP ne zaman itibar ve iftira suikastına uğrasa, saman altından bir tezgah devreye alınmaktadır. Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden ilhamını alıp İngiliz Muhitler Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan DEVA Partisi başındaki zat, Anayasa'nın 6. maddesini, 2 Ocak 2023'te tartışmaya açtı. Açıkladığı eylem planı sömürgecilerin siparişidir. Anayasa'nın maddesi, 'Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağı olan herkes Türk'tür der. DEVA'nın icazetli başkanını Türklüğün neresi rahatsız etmektedir?. Türklüğü Anayasa'dan çıkarmak cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Buna nasıl kalkışılacaktır? Al bayrağa adice bir hakarettir. Bunlar bayraksız milletsiz cibilliyetsizdir. Ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizmin kursağına teslim etmeleri kaçınılmazdır. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir şerefsiz henüz anasından doğmamıştır. Böylesi bir hiyanete her kim teşne ise karşısında MHP'yi bulacaktır. Hodri meydan biz adamı yüzünden satılmışı da gözünden tanırız.'' MHP ne zaman itibar ve iftira suikastına uğrasa, saman altından bir tezgah devreye alınmaktadır. Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden ilhamını alıp İngiliz Muhitler Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan DEVA Partisi başındaki zat, Anayasa'nın 6. maddesini, 2 Ocak 2023'te tartışmaya açtı. Açıkladığı eylem planı sömürgecilerin siparişidir. Anayasa'nın maddesi, 'Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağı olan herkes Türk'tür der. DEVA'nın icazetli başkanını Türklüğün neresi rahatsız etmektedir?. Türklüğü Anayasa'dan çıkarmak cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Buna nasıl kalkışılacaktır? Al bayrağa adice bir hakarettir. Bunlar bayraksız milletsiz cibilliyetsizdir. Ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizmin kursağına teslim etmeleri kaçınılmazdır. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir şerefsiz henüz anasından doğmamıştır. Böylesi bir hiyanete her kim teşne ise karşısında MHP'yi bulacaktır. Hodri meydan biz adamı yüzünden satılmışı da gözünden tanırız.''

Arkamızda düşman gibi deniz, önümüzde deniz gibi düşman olsa da geri dönmeyeceğiz. Menfur bir cinayet içine davamızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara tamam demeyeceğiz. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Karın ağrısı çekenlere bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara haykırıyorum adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi suç örgütleri ile ilişkilendirip Türkiye üzerinde hain projelerini uygulamaya heveslenenlerin son nefesimize kadar karşısındayız. Madem herkes eteğindeki taşları döktü şimdi söz sırası bize gelmiş demektir. Arkamızda düşman gibi deniz, önümüzde deniz gibi düşman olsa da geri dönmeyeceğiz. Menfur bir cinayet içine davamızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara tamam demeyeceğiz. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Karın ağrısı çekenlere bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara haykırıyorum adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi suç örgütleri ile ilişkilendirip Türkiye üzerinde hain projelerini uygulamaya heveslenenlerin son nefesimize kadar karşısındayız. Madem herkes eteğindeki taşları döktü şimdi söz sırası bize gelmiş demektir.

Menfur cinayete dava arkadaşlarımızı çekmek istiyorlar. Kanlı saldırıdan hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. FETÖ'cüler partimize yeni bir kalkışma başlattılar. Bir iç hesaplaşma iddia edildi. Temkin ve uyanıklık şarttır. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. MHP düşmanları konuyu gerçek mecrasından saptırdı. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Ülkü Ocakları hain bir kuşatmaya alındı. MHP'ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi. Menfur cinayete dava arkadaşlarımızı çekmek istiyorlar. Kanlı saldırıdan hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. FETÖ'cüler partimize yeni bir kalkışma başlattılar. Bir iç hesaplaşma iddia edildi. Temkin ve uyanıklık şarttır. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. MHP düşmanları konuyu gerçek mecrasından saptırdı. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Ülkü Ocakları hain bir kuşatmaya alındı. MHP'ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi.

Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma, bu gaflete kapılma sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin, azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Bizim aramızda senin bildiğin ve yakın mesai içinde olduğun tiplerden tek bir genç yoktur. Kılıçdaroğlu yüreğin varsa buraya gel tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. Elinde ülkücü kanı olanlardan ne duyacağımız ne de öğreneceğimiz bir şey vardır. Bizim üzerimize kan sıçratmak katil yaftası vurmak için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma, bu gaflete kapılma sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin, azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Bizim aramızda senin bildiğin ve yakın mesai içinde olduğun tiplerden tek bir genç yoktur. Kılıçdaroğlu yüreğin varsa buraya gel tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. Elinde ülkücü kanı olanlardan ne duyacağımız ne de öğreneceğimiz bir şey vardır. Bizim üzerimize kan sıçratmak katil yaftası vurmak için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir.

FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir

Yargı sürecini sabırla beklemek en doğru olandır. Yargı sürecini sabırla beklemek en doğru olandır.