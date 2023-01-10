https://sputniknews.com.tr/20230110/arastirma-brezilyada-50-bin-yillik-tas-aletleri-yapanlar-maymunlardi-1065591399.html

Araştırma: Brezilya'da 50 bin yıllık taş aletleri yapanlar insanlar değil maymunlardı

Araştırma: Brezilya'da 50 bin yıllık taş aletleri yapanlar insanlar değil maymunlardı

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Piauí eyaletinde yer alan Pedra Furada'da bulunan 50 bin yıllık taş aletler maymunlar tarafından yapıldığı öğrenildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T13:55+0300

2023-01-10T13:55+0300

2023-01-10T13:56+0300

yaşam

brezilya

maymun

alet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065591234_0:0:700:394_1920x0_80_0_0_cfe037d380dc9228643d332d2f19cf07.jpg

Arjantin devlet kurumu Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi'nden (CONICET) bilim insanlarının yürüttüğü araştırma sonucunda Brezilya'nın Piauí eyaletindeki Pleistosen arkeolojik alanlarında bulunan taş aletlerin ilk insanlar tarafından yapılmadığı ortaya çıktı.Arkeolog Agustín Agnolín ve paleontolog Federico Agnolín, kuvarsit ve kuvars taşlarından yapılmış olan 50 bin yaşındaki aletleri, Serra da Capivara Ulusal Parkı'ndaki kapuçin maymunları tarafından bugün yapılan aletlerle karşılaştırdı.Agnolín, yaptığı açıklamada "Sonuç şaşırtıcıydı: 50 bin yıl önceki sözümona insan yapımı aletlerle bugün maymunlar tarafından üretilenler arasında hiçbir fark yoktu" dedi.Ayrıca Agnolín, Pedra Furada'da ve Brezilya'nın kuzeydoğusundaki diğer bölgelerde bulunan aletlerin yapımının son derece basit ve düşük morfolojik çeşitliliğe sahip olduğuna dikkat çekti.Bu niteliklere, aynı zamanda kapuçin maymunları tarafından yapılan aletler de sahip.Öte yandan aletlerin olduğu yerde ocaklar, bıçaklar, iki taraflı olarak rafine edilmiş taş pullar, oyulmuş kemikler, egzotik ham maddeler ve yiyecek kalıntılarının olmaması bilim insanlarını şüphelendirdi ve söz konusu aletlerin insan yapımı olmadığı fikrini pekiştirdi.Bunun yanı sıra bazı bölgelerde de kömür bulundu, ancak bunların doğal yangınlar nedeniyle oluşmuş olabileceği düşünülüyor.Agnolín, "Bulgulara ilişkin incelememiz, Brezilya'daki antik yerleşim yerlerinin aslında ilk Amerikalılara ait olmadığını, aslında maymun faaliyetlerinin ürünü olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.Kapuçinler, 15 ayrı türe sahip bir maymun cinsi. Birçoğu kuzeydeki Honduras'tan güney Brezilya'ya kadar geniş tropikal ormanlarda yaşıyor.Genellikle kuyruk hariç boyları 60 santimetrenin altında ve ağırlıkları 1.5 kilogram ile 5 kilogram arasında.

https://sputniknews.com.tr/20221220/peru-collerinde-168-yeni-nazca-jeoglifi-kesfedildi-1064779313.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, maymun, alet