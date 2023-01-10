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https://sputniknews.com.tr/20230110/altun-ulkemizde-basin-ve-ifade-hurriyetinin-en-genis-sekilde-hissedildigi-medya-iklimi-olusmustur-1065596515.html
Altun: Ülkemizde basın ve ifade hürriyetinin en geniş şekilde hissedildiği medya iklimi oluşmuştur
Altun: Ülkemizde basın ve ifade hürriyetinin en geniş şekilde hissedildiği medya iklimi oluşmuştur
İletişim Başkanı Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Son yıllarda ülkemizde demokrasinin, hak ve özgürlüklerin tahkim... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T15:17+0300
2023-01-10T15:25+0300
fahrettin altun
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
türkiye
gazeteciler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:“Kamuoyunun ülke ve dünya gündemiyle ilgili gerçek bilgilere erişiminde önemli aktörlerden biri de medya sektörü ve basın mensuplarıdır. Haber alma hakkının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde karşılanmasının demokrasiyi güçlendiren bir boyutu da bulunmaktadır. Hakikatin temsilcisi olan gazeteciler de bu doğrultuda hayati bir fonksiyon icra etmektedir. Dolayısıyla mesleki ilkeler, demokratik değerler ve hukuki haklar gözetilerek yapılan gazetecilik hiç kuşkusuz saygın bir meslektir.Son yıllarda ülkemizde demokrasinin, hak ve özgürlüklerin tahkim edilmesi için atılan adımlar, basın ve ifade hürriyetinin en geniş şekilde hissedildiği bir medya ikliminin oluşmasına da imkân sağlamıştır. Elbette bu imkânın terör propagandası ve dezenformasyon gibi kötücül amaçlar için kullanılmasına hiçbir ülkenin müsaade etmeyeceği açıktır. Mesleğin istismar edilmemesi ve itibarının korunması noktasında en büyük sorumluluk yine hakikat çizgisinden ayrılmayan gazetecilere düşmektedir.”
https://sputniknews.com.tr/20230109/bakan-ersoy-gazetecileri-takdir-etmemek-mumkun-degildir-1065562573.html
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fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, gazeteciler
fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, gazeteciler

Altun: Ülkemizde basın ve ifade hürriyetinin en geniş şekilde hissedildiği medya iklimi oluşmuştur

15:17 10.01.2023 (güncellendi: 15:25 10.01.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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İletişim Başkanı Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Son yıllarda ülkemizde demokrasinin, hak ve özgürlüklerin tahkim edilmesi için atılan adımlar, basın ve ifade hürriyetinin en geniş şekilde hissedildiği bir medya ikliminin oluşmasına imkan sağlamıştır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kamuoyunun ülke ve dünya gündemiyle ilgili gerçek bilgilere erişiminde önemli aktörlerden biri de medya sektörü ve basın mensuplarıdır. Haber alma hakkının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde karşılanmasının demokrasiyi güçlendiren bir boyutu da bulunmaktadır. Hakikatin temsilcisi olan gazeteciler de bu doğrultuda hayati bir fonksiyon icra etmektedir. Dolayısıyla mesleki ilkeler, demokratik değerler ve hukuki haklar gözetilerek yapılan gazetecilik hiç kuşkusuz saygın bir meslektir.
Son yıllarda ülkemizde demokrasinin, hak ve özgürlüklerin tahkim edilmesi için atılan adımlar, basın ve ifade hürriyetinin en geniş şekilde hissedildiği bir medya ikliminin oluşmasına da imkân sağlamıştır. Elbette bu imkânın terör propagandası ve dezenformasyon gibi kötücül amaçlar için kullanılmasına hiçbir ülkenin müsaade etmeyeceği açıktır. Mesleğin istismar edilmemesi ve itibarının korunması noktasında en büyük sorumluluk yine hakikat çizgisinden ayrılmayan gazetecilere düşmektedir.”
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