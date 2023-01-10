https://sputniknews.com.tr/20230110/altun-kiymetli-basin-mensuplarimizin-calisan-gazeteciler-gununu-en-icten-dileklerimle-kutluyorum-1065602963.html
Altun: Kıymetli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum
Altun: Kıymetli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum
İletişim Başkanı Altun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Altun mesajında "Kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T19:17+0300
2023-01-10T19:17+0300
2023-01-10T19:17+0300
türkiye
fahrettin altun
gazeteci
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/11/1060020009_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_d77c64bce84d49e6766f26e5501f82bc.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğrulukla, saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/11/1060020009_58:0:1142:813_1920x0_80_0_0_11a557e869f9e0c6375c5f500d9e0815.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin altun, gazeteci, twitter
fahrettin altun, gazeteci, twitter
Altun: Kıymetli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum
Abone ol
İletişim Başkanı Altun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Altun mesajında "Kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğrulukla, saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.