https://sputniknews.com.tr/20230110/altun-kiymetli-basin-mensuplarimizin-calisan-gazeteciler-gununu-en-icten-dileklerimle-kutluyorum-1065602963.html

Altun: Kıymetli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum

Altun: Kıymetli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum

İletişim Başkanı Altun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Altun mesajında "Kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T19:17+0300

2023-01-10T19:17+0300

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türkiye

fahrettin altun

gazeteci

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğrulukla, saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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fahrettin altun, gazeteci, twitter